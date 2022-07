Calciomercato Inter, la trattativa si è bloccata: tifosi col fiato sospeso

Inter, l’affare vive una fase di stallo. Tutto è in stand-by, la notizia sembrava destinata ad arrivare entro oggi, ma non c’è il rilancio.

L’Inter di Steven Zhang è al lavoro per definire la rosa della prossima stagione. Il club nerazzurro continua, senza sosta, la definizione della strategia per il prossimo anno. Servirà l’aiuto di tutti i calciatori presenti in squadra per dare filo da torcere al Milan di Stefano Pioli. Non a caso, infatti, la dirigenza ha messo a segno diversi colpi sino a questo momento.

I nomi tanto attesi dai tifosi sono arrivati, ma ora è il momento di capire chi continuerà a far parte del progetto di mister Simone Inzaghi. L’allenatore nerazzurro sembra essere disposto a sacrificare il difensore Milan Skriniar, anche perché il pressing del Paris Saint-Germain diventa sempre più asfissiante. O almeno lo è stato fino a qualche giorno fa.

Calciomercato Inter, l’affare Skriniar-PSG è in stand-by

Il club parigino, fino a questo momento, ha messo sul piatto una offerta da 60 milioni di euro che la società lombarda ha rispedito al mittente. Beppe Marotta ed il direttore sportivo Piero Ausilio non sembrano disposti a fare sconti: serviranno 70 milioni di euro, bonus compresi, per portare via Skriniar da Milano.

L’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ ha analizzato le ultime circa l’affare tra il calciatore ed il club di Ligue 1. Già nella giornata di ieri, lo stesso Skriniar ha fatto il punto della situazione in centro a Milano, ma i tempi per la sua cessione rischiano di allungarsi. Il motivo? Il rilancio del Paris Saint-Germain era atteso al massimo entro oggi, ma al momento tutto tace. La trattativa si è bloccata, anche se la pista Francia per Skriniar resta viva dopo la prima parziale intesa col calciatore, pronto a percepire 10 milioni di euro netti a stagione.