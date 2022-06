“Solo un sì”: calciomercato, la decisione di Zhang sulla prossima Inter

Accelerata decisiva in queste ore per il mercato dell’Inter. Marotta ha ormai concluso tutto, serve solo l’ultimo si del presidente Zhang.

Ore decisive per il mercato dell’Inter. Marotta sembra ormai aver trovato gli accordi necessari e la palla passa a Steven Zhang. Con il si del presidente dell’Inter la trattativa potrà considerarsi virtualmente chiusa.

La trattativa che da settimane stava tenendo i tifosi nerazzurri col fiato sospeso, quella del ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku, è ormai ad un passo dall’essere sbloccata. L’attaccante belga così, dopo una stagione in chiaroscuro al Chelsea, dove non ha mai trovato feeling con il tecnico Tuchel, potrà tornare nella Milano nerazzurra.

Il collega di Sky Gianluca Di Marzio è chiaro: “L’accordo è stato trovato, adesso basta solo il si del presidente Zhang“. Stando a quanto riporta il giornalista il Chelsea ha recapitato la le sue condizioni e, qualora arrivasse l’ok da parte del presidente nerazzurro, la trattativa potrebbe considerarsi chiusa.

Inter, le condizioni del Chelsea per Lukaku: Zhang deve dire si

I nerazzurri si erano spinti ad offrire 5 milioni più bonus per il prestito oneroso dell’attaccante belga. Dal canto suo il Chelsea ha formulato una controproposta di 10 milioni più bonus legati ai risultati della squadra. Una cifra che dalle parti di Appiano Gentile considerano non certo irraggiungibile e che, spinti dalla voglia di chiudere, potrebbero accettare già in serata.

Determinante per la buona riuscita della trattativa è stato lo stesso Lukaku che non ha mai nascosto di voler tornare in nerazzurro. Dopo aver lasciato, non senza qualche polemica di troppo, il club milanese la scorsa stagione, Lukaku in queste settimane sta facendo di tutto per poter tornare all’Inter, dove si ritroverebbe a formare con Lautaro Martinez e nei sogni dei tifosi anche con Paulo Dybala un attacco da sogno.