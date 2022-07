Juventus, nessuno spiraglio per il colpo in attacco: pressing respinto

La Juventus sonda il terreno per chiudere un colpo in attacco, ma il club non ha intenzione di cederlo ai bianconeri: la situazione.

La Juventus di Andrea Agnelli è al lavoro per rinforzare la rosa. L’obiettivo della dirigenza bianconera è regalare ai tifosi nuovi innesti da inserire in squadra. I tifosi sono sulle spine, anche perché la situazione relativa al pacchetto offensivo è piuttosto delicata. Il solo Dusan Valhovic come prima punta non può bastare e la trattativa per il ritorno di Alvaro Morata appare ancora bloccata.

Servirà fare uno sforzo in più per trovare la giusta soluzione, la più congeniale alla strategia di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus. La lista dei desideri è piuttosto lunga, ma dopo gli innesti onerosi di Angel Di Maria e di Paul Pogba sarà necessario puntare ad un low profile per la panchina.

Calciomercato Juventus, tentativo per Dzeko: l’Inter dice ‘no’

L’edizione online de ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, riferisce di un interessamento della Juventus per il cartellino di Edin Dzeko. Sulle tracce del centravanti dell’Inter di Simone Inzaghi ci sono diversi club, tra cui anche il Monza ed il Napoli di Luciano Spalletti. ‘Gazzetta.it’, inoltre, racconta anche di un sondaggio dei bianconeri.

Il club piemontese avrebbe sondato il terreno per il centravanti bosniaco dei nerazzurri. Al momento, però, non sarebbe giunta sulla scrivania del presidente Steven Zhang alcuna offerta ufficiale. L’Inter avrebbe già respinto via i primi segnali di interessamento da Torino, anche perché sulle tracce del giocatore ci sono il Leicester, il Wolverhampton e l’Andrea Agnelli in Premier League. Dzeko, inoltre, è seguito da diverse società anche in Bundesliga.