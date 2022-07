Lazio, Sarri esplode di gioia: l’ufficialità mette fine alla telenovela

La Lazio fa esplodere di gioia Maurizio Sarri che ora può lavorare a modo suo: la telenovela è finita

La Lazio si è mossa molto bene negli ultimi giorni sul mercato per realizzare i desideri di Maurizio Sarri. La nuova difesa sarà formata da Nicolò Casale e Alessio Romagnoli, due giocatori diversi tra di loro. Il primo si è affermato come uno dei migliori giovani della Serie A, il secondo è alla ricerca di rilancio dopo aver perso il posto da titolare al Milan. Andranno a rinforzare un reparto che ha sofferto tantissimo al scorsa stagione.

Troppi i gol subiti dalla Lazio e anche la poca sicurezza data da Pepe Reina e Strakosha non ha aiutato i difensori centrali. Sarri, inoltre, è un perfezionista della ‘linea’. E da oggi potrà lavorare anche con un portiere di alto livello come Luis Maximiano.

Lazio, Maximiano ora è ufficiale: esulta Sarri

Una trattativa andata per le lunghe: la Lazio ha seguito diversi portieri, tra cui Vicario e soprattutto Carnesecchi. Le elevate richieste di Empoli e Atalanta hanno però condizionato e non poco le operazioni. Così, Lotito e Tare si sono buttati su Luis Maximiano del Granada, seguito anche dal Napoli. E’ arrivata poco fa l’ufficialità: “La Lazio comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni di Maximiano”.

Un acquisto che completa il pacchetto arretrato di Maurizio Sarri: Casale-Romagnoli davanti Maximiano. Una svolta che può essere decisiva per le sorti della Lazio, alla ricerca del ritorno in Champions League. E già da Auronzo di Cadore, l’allenatore tenterà di dare solidità difensiva. Cosa che non ha potuto fare la scorsa stagione.