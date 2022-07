Calciomercato Milan, ennesima cessione in arrivo: via in prestito

Continua il lavoro da parte del Milan sul mercato in uscita. Chiuso l’accordo per il trasferimento in prestito del calciatore.

Con la preparazione ormai cominciata e a circa un mese dall’inizio della nuova stagione, il Milan continua a lavorare sul mercato. Di fronte all’annata che vedrà i rossoneri giocare nuovamente con lo Scudetto cucito sul petto, la dirigenza sta lavorando sia in entrata che in uscita.

Dopo l’arrivo di Origi e in attesa di piazzare qualche importante colpo, è il mercato delle cessioni che sta tenendo banco in casa rossonera. L’ex capitano Romagnoli ha salutato tutti accasandosi alla Lazio, Kessie è andato al Barcellona, mentre Castillejo ha trovato l’accordo per il ritorno in patria al Valencia dell’ex tecnico rossonero Gennaro Gattuso.

Ci sono poi le questione legate ai prestiti dei giovani calciatori che necessitano di spazio e continuità per crescere e per, eventualmente, diventare titolari in futuro. L’attaccante Lorenzo Colombo dopo l’anno in B alla SPAL proverà a fare esperienza in massima serie col neopromosso Lecce, mentre a stretto giro ci sarà la cessione, sempre in prestito e sempre in Serie A, anche per Daniel Maldini.

Milan, Daniel Maldini in prestito all’Hellas Verona

Come riporta la Gazzetta dello Sport il trequartista classe 2001 figlio dell’attuale dirigente e storica bandiera rossonera Paolo Maldini, è ad un passo dal passaggio all’Hellas Verona. Maldini, che la scorsa stagione è sceso in campo 13 volte tra campionato e coppe con la maglia rossonera, si trasferirà in Veneto con la formula del prestito. La speranza è che l’anno prossimo il trequartista possa tornare in rossonero con un maggior bagaglio di esperienza.

L’Hellas Verona ha battuto la concorrenza dello Spezia, altra squadra interessata al giocate che si dovrà accontentare di prelevare dal Milan il solo Caldara. Per il difensore in uscita dai rossoneri siamo ormai ai dettagli.