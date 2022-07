Milan, fiducia per il colpo da quasi 30 milioni: Pioli gongola

Aumenta la fiducia in casa Milan per portare a casa un colpo importante. Quasi 30 milioni e si può chiudere l’operazione.

Per il Milan c’è fiducia di costruire una squadra che sia in grado di competere su tutti i fronti. Maldini e Massara stanno lavorando in maniera assidua, proprio per far si che i tifosi possano essere convinti e soddisfatti alla fine di questa sessione di calciomercato.

E cosi nomi che si stanno susseguendo in queste settimane, senza dimenticare le operazioni in uscita. In queste ore è aumentata l’attenzione mediatica su Renato Sanches: con il portoghese sembra sia stato raggiunto l’accordo con il Lille, mentre manca quello con il giocatore che, va detto, ha un’intesa con il Paris Saint Germain.

Milan, ecco Charles De Ketelaere: Maldini stringe

Oltre a Renato Sanches, in queste ore si parla tanto anche dell’attacco e di Ziyech che potrebbe essere un colpo importante in avanti. Oltre a questi due nomi, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il Milan starebbe stringendo fortemente per Charles De Ketelaere.

Il Milan sta lavorando sul giocatore da settimane, con un ultimi rilancio in queste ore. C’è grande fiducia per chiudere l’operazione che – si legge – Maldini conta di chiudere per una cifra intorno ai 28 milioni di euro più 3 di bonus.