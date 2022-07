“Vuole prenderlo subito”: calciomercato Milan, la trattativa spiazza i tifosi

Il Milan ha fretta di mettere nero su bianco per la permanenza in Leao in rosa. La sua permanenza, infatti, potrebbe essere in bilico a causa di un club su tutti.

Per la società e per i tifosi Rafael Leao è stato il grande protagonista della stagione scudettata dei rossoneri e al contempo il simbolo della ripartenza del club, che intende imporsi a livello locale e internazionale come vincente e dal grande appeal. Per tale ragione, il Milan intende fare ogni sforzo per trattenere il portoghese, al quale ha già sottoposto una prima offerta di rinnovo.

La proposta più recente avanzata dal duo Maldini-Massara è di 4,5 milioni di euro netti a stagione, ovvero il triplo di quanto Leao percepisce al momento con il contratto che scadrà nel 2024. Tuttavia, la richiesta che il suo agente Jorge Mendes ha formulato è decisamente diversa. Si tratta di 7 milioni di euro netti a stagione, al di sopra dei parametri che il club si è dato. Questa situazione irrisolta spinge l’entourage a cercare la corte dei grandi club europei, che già osservano da tempo il talento lusitano. Milan, il Chelsea piomba su Leao: rinnovo a rischio?

In base alle ultime informazioni che riferisce il ‘Corriere dello Sport’, sull’attaccante c’è prima di tutto il Chelsea. Dopo aver puntato con decisione a Kalidou Koulibaly del Napoli, i rossoneri intendono fare ancora spesa nel massimo campionato italiano. Avendo perso l’opportunità Raphinha, i Blues intendono rifarsi con un nome importante.

Il Milan si oppone. La società non ha in programma la cessione di Leao, sebbene dalla Premier League le sirene comincino a essere insistenti. L’unico modo per spegnerle è proseguire senza sosta per il rinnovo. Si riaprono le conversazioni e il Milan cercherà di avvicinarsi alle richieste del giocatore, rivedendo condizioni e possibilità.