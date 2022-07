Calciomercato Napoli, la mossa per Dybala: è successo negli ultimi giorni

Il Napoli si è seriamente mosso per Paulo Dybala. Negli ultimi giorni l’inattesa svolta: spunta anche una telefonata. Il retroscena.

Invece di chiudere a tale possibilità, Luciano Spalletti ha ironizzato. Il tecnico del Napoli, in occasione della conferenza stampa con i tifosi, tenutasi dal ritiro estivo di Dimaro, ha espresso parole di apprezzamento per il giocatore. Pensieri a voce alta, che fanno capire quanto ne apprezzerebbe l’arrivo. Sarebbe un tassello importante, considerata l’uscita in attacco di Lorenzo Insigne, il vicino addio di Matteo Politano e la questione ancora irrisolta sulla permanenza di Dries Mertens.

Al momento, la trattativa tra l’entourage dell’argentino e l’Inter è in fase di stallo. La società nerazzurra ha meno interesse nel corrispondere alle necessità/richieste economiche del giocatore perché il parco attaccanti è ben fornito. La coppia Lautaro-Lukaku è tornata, e ci sono anche Correa e Dzeko come soluzioni e alternative.

In tale scenario avanza l’ipotesi Napoli per ‘La Joya’, che ha bisogno di trovare squadra quanto prima e anche di farlo con una che possa metterlo al centro del progetto.

Napoli-Dybala, spunta un’inaspettata telefonata: il retroscena

La trattativa fra il Napoli e Dybala è ancora in fase embrionale. Non si può parlare di un vero e proprio affare in corso, bensì di contatti che prendono forma e diventano sempre più interessanti. Stando a quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, ci sarebbe stato un contatto informale tra Dybala e il tecnico Spalletti. Una telefonata di confronto.

Un colloquio tra i due che ha fatto capire all’attaccante quanto sarebbe importante per il Napoli poter contare su di lui, che può considerarsi alla pari di un avvicinamento al sudamericano da parte del club. Dybala a sua volta è affascinato dall’ipotesi di poter giocare nello stadio in cui Diego Maradona ha lasciato il segno e nel club così caro agli argentini.