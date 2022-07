Italia, svelata una scelta rivoluzionaria: caso mai visto sulla maglia

Una novità che certamente farà discutere quella sulle nuove maglie dell’Italia. Per la Nazionale è un ritorno al passato.

Dopo molti anni di collaborazione si è concluso il rapporto tra la Nazionale dell’Italia e Puma. Lo sponsor tecnico tedesco, che ha firmato le maglie con le quali gli azzurri hanno vinto il Mondiale 2006 ed Euro 2020, lascia il posto ad un altro brand tedesco.

Dopo una serie di kit da gioco molto riusciti, tra cui ricordiamo la recente collezione ‘Rinascimento’, ed altri un po’ meno, come ad esempio la away dell’ultime europeo, c’è grandissima attenzione su quelli che saranno i kit forniti dall’Adidas.

Per la Nazionale italiana, una delle ultime nazionali ad far apparire il marchio dello sponsor tecnico sulla storica divisa azzurra, si tratta comunque di un ritorno al passato, visto che l’Adidas aveva prodotto già le maglie azzurre dal 1974 al 1978. Non è però il solo ritorno al passato perché, come anticipato dal sito FootyHeadlines l’Italia potrebbe avere un elemento particolarmente nostalgico sulle prossime divise.

Italia, ritorna il simbolo anni ’90. Ma solo per le maglie pre-match

La FIGC aveva già annunciato un rebranding del logo in vista del 2023, quindi i tifosi già si aspettavano un cambio sulle nuove divise griffate Adidas. Nessuno però si aspettava che il cambio non riguardasse l’inserimento nel nuovo logo prossimamente in uso, ma quello degli anni ’90.

Già perché dalla anticipazioni apparse online si vede che le prossime maglie pre-match abbiamo l’inserimento del logo in uso dal ’92 al ’98 quando lo sponsor tecnico era Nike. Una scelte decisamente inusuale anche se il logo anni ’90 resta uno dei maggiormente amati dai tifosi azzurri, legati ai ricordi del Mondiale statunitense e a giocatori come Roberto Baggio e Franco Baresi. FootyHeadlines chiarisce comunque che il logo dovrebbe essere utilizzato solo e soltanto per le maglie pre-match e non in partite ufficiali.