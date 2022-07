Liverpool, colpo di scena Klopp: “Stavano per esplodere…”

Colpo di scena del Liverpool di Jurgen Klopp che ha perso 4-0 contro il Manchester United

Il Liverpool ha perso la finale di Champions League contro il Real Madrid a Parigi, per il gol segnato da Vinicius Junior. Klopp non è riuscito a vincere nemmeno il campionato, vinto al fotofinish dal Manchester City. Ma la filosofia dell’allenatore tedesco permette di essere competitivi ai massimi livelli. Soprattutto grazie agli acquisti e ai rinnovi: Mohamed Salah si è legato ai Reds fino al 2025 dopo le voci che riguardavano il suo addio.

Con il Manchester City che ha acquistato Haaland, il Liverpool ha voluto rispondere con Darwin Nunez. Un fenomeno che con il Benfica si è affermato come uno degli astri nascenti del calcio internazionale. L’uruguaiano sostituirà, tra l’altro, anche Edinson Cavani e Luis Suarez con la Celeste e parteciperà anche al Mondiale di Qatar 2022. Ma ora non è in forma e la sconfitta per 4-0 contro il Manchester United ha generato parecchie discussioni sulla sua prestazione.

Liverpool, Klopp difende Darwin Nunez

Jurgen Klopp ha difeso Darwin Nunez davanti alle telecamere dopo i quattro gol presi dalla squadra di Jodan Sancho, come riportato anche da Whatsnews2day.com: “Secondo me dopo il terzo scatto, i suoi polmoni stavano per esplodere. I suoi compagni hanno provato a passargli la palla, ma con quei palloni lo abbiamo quasi ucciso. Ci darà velocità e aggressività, è un nove puro”.

Un annuncio che protegge il centravanti uruguaiano e che rende l’idea della sua condizione fisica. Allenarsi con il Liverpool di Klopp non è semplice, a maggior ragione se si proviene da un calcio molto diverso come quello portoghese. Darwin Nunez, comunque,