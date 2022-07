“Pazza idea, avviati i contatti”: Monza, Galliani spiazza tutti

Si sogna in casa Monza. In queste ore è emerso un nome a sorpresa che potrebbe infiammare la piazza. Avviati i contatti.

Il Monza è arrivato in Serie A con grande entusiasmo, ma soprattutto con le competenze di una dirigenza che in questa sessione di calciomercato proverà a sorprendere tutti. Adriano Galliani è uno dei dirigenti più navigati in circolazione, e conosce bene la massima serie e tutte quelle che sono determinate dinamiche che si respirano ai piani alti.

Ecco perchè i tifosi del Monza sperano proprio nel duo Galliani-Berlusconi per vedere arrivate in maglia biancorossa dei colpi che possano far sognare la piazza. Il presidente, subito dopo la promozione, ha parlato di un Monza che nell’arco di qualche anno potrebbe portare a casa addirittura la qualificazione in Champions League. La piazza freme, ed i nomi sui quali si sta lavorando sono di primo livello.

Monza, pazza idea Marcelo: avviati i contatti

Nelle scorse settimane si è fatto in maniera insistente il nome di Mauro Icardi. L’argentino pare sia uscita dal Paris Saint Germain, e cosi il Monza si è proposto come soluzione ottimane per far tornare Maurito in Italia. Ma c’è un altro nome emerso proprio in questi minuti, e che farebbe sognare la piazza.

Secondo quanto riportato su Twitter dal collega ed esperto di mercato Niccolò Schira, Adriano Galliani starebbe lavorando ad una pazza idea: il brasiliano Marcelo. L’ex Real Madrid è svincolato, e cosi la dirigenza biancorossa avrebbe avviato i contatti – si legge – per portarlo in Serie A. Un colpo che avrebbe del clamoroso, ma che al tempo stesso confermerebbe le grandi ambizioni del Monza già per la prossima stagione.