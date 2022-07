Calciomercato Monza, è fatta: accordo trovato, gongola Galliani

Il Monza conferma di essere scatenato e voler conquistare il calciomercato: Galliani è vicino a compiere un altro colpo da una big

Il Monza non ha nessuna intenzione di fare la figura della meteora in Serie A. I brianzoli stanno rinforzando la propria rosa per collocarsi in una zona di classifica confortevole e consolidare il progetto nei prossimi anni. Gli obiettivi di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani sono molto ambiziosi.

Non a caso, i biancoscudati adesso hanno messo gli occhi in casa Roma. I brianzoli vogliono soffiare a José Mourinho un centrocampista. Il Monza, infatti, è interessato a due spagnoli. Conosciuti entrambi dai tifosi della Roma.

Monza, incontro per Villar e Borja Mayoral: per il centrocampista ora serve l’intesa con la Roma

Il Monza continua ad essere tra i protagonisti del calciomercato italiano. I brianzoli questa mattina, come svelato da ‘Tuttomercatoweb’, hanno incontrato gli agenti del centrocampista Gonzalo Villar e dell’attaccante Borja Mayoral. I due spagnoli potrebbero rinforzare la rosa di Giovanni Stroppa.

Per il centrocampista, reduce dal prestito semestrale al Getafe, sarebbe stato trovato l’accordo contrattuale. Ora il Monza dovrà trovare la quadratura per completare l’operazione con la Roma, che non dovrebbe comunque fare grossi problemi dal momento che il calciatore non rientra nei piani di José Mourinho.

I biancoscudati lavorano pure per Borja Mayoral rientrato al Real Madrid. Anche lui è transitato dalla Roma per cui conosce già il campionato di Serie A, salvo poi averlo lasciato a gennaio quando è terminato, come l’ex compagno, al Getafe. L’attaccante lascerà nuovamente il Real Madrid per proseguire la sua carriera altrove e il Monza vuole farsi trovare pronto.