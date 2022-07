Calciomercato Inter, addio a Dybala? L’annuncio fa tremare i tifosi

L’Inter sembrava in procinto di prendere Dybala, ma è arrivato un annuncio in sede di calciomercato che sta facendo tremare i propri tifosi.

Dopo aver perso lo Scudetto in favore dei cugini del Milan, Marotta ed Ausilio si sono messi subito per regalare una squadra a Simone Inzaghi che possa riprendersi lo scettro perso lo scorso campionato. L’Inter, infatti, è stata sicuramente la squadra che ha chiuso per più giocatori in questi primi mesi di calciomercato.

La ‘Beneamata’, di fatto, ha preso già la bellezza di cinque giocatori: Asllani, Mkhitaryan, Bellanova, Onana e Romelu Lukaku. Tra questi si può sicuramente affermare che il gran colpo, soprattutto per la modalità in cui è avvenuto, è stato quello del ritorno in prestito del centravanti belga.

Ma se da un lato l’arrivo di Lukaku è stato un grandissimo colpo, dall’altro è stato sicuramente uno dei motivi che ha portato al rallentamento della trattativa per ingaggiare Paulo Dybala a parametro zero. Proprio sulla possibilità di vedere l’argentino con la maglia nerazzurra è arrivato un importante annuncio.

Calciomercato Inter, l’annuncio di Zanetti su Dybala: “In questo momento stiamo bene così”

Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter e storica bandiera del club meneghino, ha rilasciato queste dichiarazioni alla ‘Bolavip Argentina’ sulla trattativa per la ‘Joya’: “Dybala? Come ha detto il nostro amministratore delegato, Paulo è stata sempre un’opportunità perché è un calciatore che è libero, ma l’Inter adesso ha Lautaro Martinez, Lukaku, Correa, Dzeko e Sanchez. In questo momento stiamo bene così”.

L’Inter, effettivamente, ha bisogno di cedere almeno due attaccanti, Sanchez e Dzeko su tutti, prima di sferrare l’attacco decisivo per prendere Dybala. Chi può sicuramente approfittare di questa fase di stallo tra l’attaccante e la ‘Beneamata’ sono sicuramente il Napoli e la Roma di José Mourinho.