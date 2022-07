Inter, Marotta gelato: l’infortunio complica la cessione, è ufficiale

Continua il calciomercato e l’Inter lavora non solo alle entrate ma anche alle uscite. Brutta notizia riguardo agli esuberi del club.

L’Inter di Simone Inzaghi è una delle squadre più attive di questo calciomercato. La dirigenza è al lavoro costantemente per accontentare le richieste di Simone Inzaghi e regalargli una rosa competitiva. In questa prima fase sono arrivati diversi colpi, in primis il ritorno di Romelu Lukaku, ma Marotta ha la necessità anche di sfoltire la rosa a disposizione.

La dirigenza è al lavoro per piazzare gli esuberi e la società ha bisogno di terminare il calciomercato (almeno entro il 30 Giugno 2023) in attivo. Negli ultimi minuti la società ha rilasciato un comunicato, non certo una buona notizia. Il giocatore brasiliano Dalbert Henrique, dato da tempo in uscita, ha riportato una lesione al legamento crociato.

Dalbert ha giocato in prestito al Cagliari nell’ultima stagione e, mentre si allenava in Brasile, ha subito questo grave infortunio. Il giocatore sarà quindi ‘costretto’ a restare in nerazzurro visto un infortunio che lo terrà fermo fino agli inizi del 2023.

Inter, ecco il comunicato del club

Attraverso un comunicato sul proprio sito l’Inter ha informato sulle condizioni di Dalbert con il giocatore che sarà quindi costretto a restare fermo. Ecco il comunicato del club:

“L’esterno nerazzurro Dalbert Henrique ha subito un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Gli accertamenti di questi giorni, effettuati presso l’Istituto Clinico ‘Humanitas’ di Rozzano, hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore. Il giocatore dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico nei prossimi giorni“.