Juventus, tutto fatto: c’è un’altra ufficialità dopo Pogba e Di Maria

La Juventus è una delle squadre più attive di questo calciomercato. Colpi di gran livello uniti a giocatori utili ad Allegri.

Dopo una stagione avara di emozioni la Juventus è pronta a ripartire. Il club bianconero non ha vinto nessun titolo nell’ultima stagione e la dirigenza lavora pesantemente per accontentare Allegri e dargli una rosa competitiva a disposizione. Diversi cessioni e diversi acquisti quasi in ogni reparto del campo per la formazione bianconera.

Sono partiti giocatori come Bernardeschi, Dybala e Morata mentre sono arrivate stelle del calibro di Pogba ed Angel Di Maria. La Juve ha dato ulteriore rilievo internazionale alla squadra e sta lavorando per completare gli altri reparti. Molto dipenderà dal futuro di De Ligt, anch’egli al momento in uscita.

Sul centrale olandese ci sono diversi club europei, in primis il Bayern Monaco. La Juve ha acquistato il giovane Gatti ma attende il futuro del giovane ‘Tulipano’ per capire come rinforzare la difesa.

Juventus, è ufficiale l’arrivo di Cambiaso

In queste ore intanto il club bianconero ha comunicato l’acquisto di un nuovo rinforzo. La squadra torinese ha acquistato il laterale del Genoa Andrea Cambiaso, una delle poche note liete della stagione del club ligure. Il giocatore arriva a titolo definitivo anche se nelle ultime ore si è parlato di un possibile prestito al Bologna. Ecco il comunicato del club bianconero:

“Arriva a titolo definitivo dal Genoa: stiamo parlando di Andrea Cambiaso che firma un contratto che lo lega al nostro Club fino al 30 giugno 2027”.Il club bianconero ha inoltre comunicato le cifre dell’acquisto della trattativa: “Il giocatore è stato acquistato per pagabili in due esercizi. Inoltre sono previsti premi fino ad un massimo di € 3,0 milioni al raggiungimento di crescenti obiettivi sportivi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2027″.