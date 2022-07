Napoli, ennesimo colpo di scena: annuncio pesante nelle prossime ore

L’addio di Koulibaly è stata una dura mazzata per il Napoli e per i suoi tifosi. Il club azzurro è al lavoro per acquistare il suo sostituto.

Il calciomercato del Napoli sta vivendo ore molto importanti. Il club azzurro, dopo aver perso pedine fondamentali come David Ospina e Lorenzo Insigne, ha ceduto in queste ore il leader della difesa Kalidou Koulibaly. Il giocatore senegalese è andato al Chelsea ed in casa azzurra c’è amarezza e delusione per la cessione di una delle colonne della squadra.

Mentre il giocatore è già a Londra, c’è ansia tra i tifosi per capire chi potrebbe essere il sostituto del difensore. Nelle ultime ore sono stati fatti vari nomi e tra le preferenze della dirigenza partenopea c’è senza dubbio il difensore coreano Kim-Min Jae. Il giocatore è da tempo nel mirino di Giuntoli ed è uno dei primi nomi per sostituire Koulibaly.

Kim-Min Jae è stato accostato a diversi club negli ultimi mesi ma ora in pole position sembrano esserci Napoli e Rennes. Il giocatore coreano è noto per la sua statura imponente (circa 1 metro e 95) e per la sua passione per i tatuaggi e potrebbe diventare presto il prossimo colpo del club azzurro.

Napoli, Kim-Min Jae vicino all’addio al Fenerbahce

In Turchia sono ormai certi del futuro del difensore. Secondo quanto riporta il portale Sabah Spor il Fenerbahce annuncerà oggi l’addio del giocatore coreano; tra poche ore quindi conosceremo la futura destinazione di Kim. C’è l’interesse del Napoli, ma attenzione al Rennes, da tempo interessato alle prestazioni del giocatore.

Come sottolinea il portale il giocatore ieri non ha effettuato l’allenamento con la squadra, un ulteriore indizio riguardo il futuro lontano dalla Turchia. i tifosi del Napoli sono in attesa e Kim potrebbe essere il nome giusto per sostituire un giocatore importante come Kalidou Koulibaly.