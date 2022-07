Napoli, via agli acquisti dopo Koulibaly: si chiude per il colpo in attacco

Il Napoli spinge per la conclusione della trattativa: l’attaccante sta per arrivare, e non si tratta di Paulo Dybala, col quale comunque proseguono i colloqui.

Con l’addio di Lorenzo Insigne, trasferitosi in Canada al Toronto, al termine del contratto col Napoli, e dopo la scadenza di quello di Dries Mertens, la società azzurra ha bisogno di innesti offensivi. In rosa c’è anche Matteo Politano, ma ha manifestato alla società l’intenzione di essere ceduto. C’è in tal senso il desiderio di ritrovare il tecnico Gattuso, che ha firmato un contratto col Valencia.

Mentre si cerca di comprendere se effettivamente ci siano i margini per solidificare i contatti con Paulo Dybala e trovare l’accordo per tesserarlo, il Napoli si concentra su un altro argentino. Si tratta di Giovanni Simeone.

El Cholito, oggi in forza al Verona, piace da tempo agli azzurri e questa volta potrebbe essere quella buona per finalizzare la trattativa, considerati anche gli ottimi rapporti tra i due club.

Napoli-Verona, in marcia l’affare per Simeone: le cifre

Secondo quanto riferisce l’edizione odierna del ‘Corriere di Verona’, il Napoli è in forte pressing per Simeone. Il Verona ha versato nelle casse del Cagliari 1,5 milioni di euro per il prestito oneroso e 10,5 milioni di euro totali per il riscatto del cartellino. Considerato questo costo, il Napoli ha rilanciato in favore dei veronesi.

La società di Aurelio De Laurentiis ha proposto 2 milioni di euro per il prestito, che sarebbe ancora in obbligo di riscatto fissato a 15 milioni di euro consecutivi, per un guadagno totale di 17 milioni di euro. Il Napoli ha fretta di una risposta, ma il Verona prende tempo poiché sul Simeone ci sono anche Siviglia e Valencia, sebbene non sia ancora giunta una proposta e niente assicuri che sia più conveniente di quella degli azzurri.