Il PSG al lavoro per la prossima stagione, attenzione però alla frenata a sorpresa sul mercato: anche Donnarumma e compagni restano in attesa.

Ripartire non è semplice, ma il PSG è chiamato a farlo. Soprattutto dopo un’annata dove nelle coppe i parigini hanno (a dir poco) deluso le aspettative. Aspettative generatesi di conseguenza al mercato faraonico vissuto nella precedente estate.

Adesso, il neo-direttore Campos sta ristrutturando la rosa del neo-tecnico Galtier: un binomio che vuole portare freschezza e volti nuovi in quel di Parigi, nel tentativo di assecondare la nuova (e confermata) stella Mbappé.

Primo reparto da ristrutturare sarà l’attacco, dove il PSG sta inseguendo il profilo di Gianluca Scamacca. Per il wonderboy del Sassuolo, però, è in arrivo una frenata che sorprende tifosi e media.

Il PSG frena per Scamacca? Arriva la rivelazione di Carnevali

Nonostante i tentativi delle ultime settimane, il Paris Saint-Germain non è ancora riuscito a vincere le resistenze dei neroverdi. E in questo scenario, il West Ham si è inserito di prepotenza, superando la concorrenza dei parigini. “Di concreto non c’è ancora nulla”, ha garantito l’AD del Sassuolo, Giovanni Carnevali.

Ai microfoni di ‘Sky Sport’, il dirigente emiliano ha fatto il punto sul doppio interesse mostrato nei confronti di Scamacca: “Sì, è vero che il West Ham abbia offerto 40 milioni di euro, mentre il PSG solo 35. Poi ci sono anche alcuni bonus di differenza, ma il tutto è un discorso legato alla volontà tecnica del calciatore”.

Un annuncio secco, quello di Carnevali, che ha fatto il punto sul futuro del bomber azzurro e dato una piccola rivelazione sul suo futuro. Dalla loro, per quanto spiazzati dall’interesse degli Hammers, i parigini non possono che restare alla finestra: per Donnarumma e Verratti (compagni di Nazionale di Scamacca) bisognerà ancora pazientare per ritrovare un altro italiano alla corte di Al-Khelaifi.