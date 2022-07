Calciomercato Roma, l’annuncio innervosisce Mourinho: ecco il motivo

Roma, brutte notizie in arrivo dal mercato? L’annuncio in diretta farà certamente innervosire José Mourinho. Ecco svelato il motivo.

L’arrivo di Matic è stato un inizio importante per il mercato della Roma, che adesso non vuole fermarsi e, anzi, continuare a fare le cose in grande. Anche l’acquisto di Celik ha dato slancio alla campagna acquisti di José Mourinho e Tiago Pinto, determinati a fare grande la rosa giallorossa.

D’altronde, nel mirino dei capitolini adesso c’è quel Paulo Dybala che tanto fa sognare i tifosi. E anche quel Davide Frattesi che è cresciuto con la maglia della Roma ed esploso con quella del Sassuolo.

L’ex prodotto del vivaio giallorosso, ora, è uno degli obiettivi della Roma. Uno dei profili più richiesti da José Mourinho, che vuole all’interno del suo centrocampo (che a breve perderà anche Veretout) un calciatore giovane e di talento come lui.

Roma-Frattesi, l’annuncio innervosisce Mourinho: parla l’AD Carnevali

A complicare, però, i piani dello Special-One c’è l’annuncio dell’AD neroverde, Giovanni Carnevali. Ai microfoni di ‘Sky Sport’, il plenipotenziario del Sassuolo è stato chiaro: “Ad oggi non registriamo passi in avanti. L’ultimo incontro con la Roma risale a due settimane fa, da allora non ci sono stati più contatti. Al momento per Frattesi è tutto fermo, il discorso è ancora molto lontano”.

E ancora, Carnevali prosegue: “Il Sassuolo può fare affidamento su una società forte, una proprietà che permette di continuare la nostra crescita tecnica. Il desiderio è quello di trattenere i nostri calciatori più forti, seppur siamo consapevoli di non poter bloccare il loro naturale percorso di crescita”.

Insomma, parole chiare quelle di Carnevali: la Roma è ancora molto distante da Frattesi, per il nervosismo e lo spazientirsi dello stesso Mourinho. Lo Special-One vuole una squadra forte e di livello per il prossimo anno, perciò anche il DS Tiago Pinto è chiamato a lavorare senza alcuna sosta.