“Visite mediche ok”: calciomercato Napoli, dopo il blitz è pronta l’ufficialità

Nonostante l’amichevole giocata oggi contro l’Anaune, in casa Napoli a tenere banco è il calciomercato e le visite mediche di un giocatore.

Il Napoli ha fatto il suo esordio stagionale nel pomeriggio contro l‘Anaune Val di Non (squadra di Eccellenza). Gli azzurri hanno vinto in scioltezza, considerando che sono riusciti a vincere 10-0. Tra i migliori in campo della partita bisogna sicuramente inserire il nuovo acquisto Khvicha Kvaratskhelia.

Il georgiano, infatti, ha prima fornito l’assist per il primo gol azzurro segnato da Rrahmani, e poi ha segnato una bellissima doppietta. A strappare gli applausi ai tifosi presenti sul campo di Carciato è stato soprattutto il secondo gol, visto che Kvaratskhelia ha superato l’estremo difensore dell’Anaune con delizioso tocco sotto.

Nonostante l’amichevole di oggi, ovviamente, a tenere banco in casa partenopea è ancora il calciomercato. Sul Napoli, di fatto, in questi ultimi giorni si sono susseguite tantissime indiscrezioni sia per quanto riguarda possibili acquisti che cessioni. Proprio sulla squadra guidata da Luciano Spalletti ci sono delle importanti novità.

Calciomecato Napoli, Koulibaly ha fatto le visite mediche con il Chelsea

Sportitalia, infatti, ha fornito ulteriori aggiornamenti sull’ormai imminente cessione di Kalidou Koulibaly al Chelsea: “Visite mediche ok per il senegalese con i ‘Blues’. Il calciatore è pronto a firmare il proprio contratto di cinque anni con il team inglese. Il difensore partirà subito per raggiungere la squadra di Tuchel, impegnata in una tournée in America. Il centrale potrebbe esordire con i suoi nuovi compagni la settimana prossima”.

La cessione di Kalidou Koulibaly porterà nelle casse economiche di Aurelio De Laurentiis circa 40 milioni di euro. Il patron partenopeo, intanto, è impegnato alla ricerca del sostituto del senegalese ed il primo obiettivo è sicuramente il sudcoreano Kim del Fenerbahce, il quale sembra essere molto vicino.