Tudor fa lo sgambetto al Napoli: blitz di mercato del Marsiglia per il big

Dopo aver perso Kalidou Koulibaly, il Napoli rischia anche uno sgambetto dall’Olympique Marsiglia di Igor Tudor.

Il Napoli ha battuto oggi pomeriggio l’Anaune Val di Non per 10-0, con Kvaratskhelia assoluto protagonista, ma l’attenzione di tuttì, sia degli addetti ai lavori che dei tifosi, è rivolta verso il calciomercato. In casa partenopea, infatti, questi ultimi giorni sono stati ‘letteralmente’ di fuoco.

A far scatenare il tutto è stata sicuramente la bomba ‘Kalidou Koulibaly’. Il senegalese, di fatto, si può considerare un nuovo calciatore del Chelsea, visto che in giornata ha effettuato a Londra le visite mediche di rito con il suo nuovo club. I ‘Blues’ verserà nelle casse economiche di Aurelio De Laurentiis circa 40 milioni di euro, mentre con il centrale difensivo ha stipulato un accordo sulla base di circa 10 milioni di euro più bonus per i prossimi cinque anni.

Dopo la tempesta scatenata dalla cessione di Kalidou Koulibaly, il Napoli si è messo all’opera per cercare di prendere un suo sostituto. Il nome più ‘caldo’ è quello di Kim del Fenerbahce, anche se c’è stato in queste ore un rilancio del Rennes. Il team partenopeo, intanto, sta cercando anche di rinforzare altri reparti e proprio su uno di questi obiettivi ci potrebbe essere lo sgambetto di Igor Tudor.

Napoli, il Marsiglia di Tudor tenta lo sgambetto per Deulofeu: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Marca’, infatti, l’Olympique Marsiglia, nuova squadra dell’ex allenatore del Verona, è pronto per chiudere Gerard Deulofeu. Il club francese ha cominciato ad imbastire la trattativa, contattando l’entourage del giocatore dell’Udinese. Il Napoli, quindi, rischia di essere beffato, visto che è da tempo sulle tracce dello spagnolo.

Nelle scorse settimane, di fatto, sembrava che Napoli ed Udinese, con l’intervento in prima persona dei due presidenti, avessero raggiunto un’intesa sulla base di circa 18 milioni di euro, ma poi la trattativa si è arenata. Ci sono diversi motivi di questo rallentamento tra le parti: dalla mancata cessione di Ounas o Politano, passando per la possibilità di vedere Dries Mertens ancora in maglia azzurra, all’interessamento per Paulo Dybala da parte dei dirigenti partenopei.