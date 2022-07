De Laurentiis, che doccia gelata: pessima notizia per il suo Napoli

Dopo l’addio di Kalidou Koulibaly, promesso sposo del Chelsea, per il Napoli di De Laurentiis è arrivata un’altra doccia fredda.

Il Napoli di Luciano Spalletti in giornata ha fatto il suo esordio stagionale. I partenopei, infatti, sono scesi in campo sul campo di Carciato per l’amichevole contro l’Anaune Val di Non (squadra di Eccellenza), dove hanno vinto con un netto 10-0. Nonostante l’enorme differenza tecnica tra le due squadre, per gli azzurri ci sono comunque delle ottime notizie.

Kvaratskhelia, di fatto, è stato il migliore in campo nel match di oggi, visto che ha realizzato un assist ed una bellissima doppietta. Lo stesso Luciano Spalletti ha promosso la prestazione del georgiano ai microfoni ufficiali del club: “E’ un ottimo calciatore che punta spesso l’uomo. E’ colui che abbiamo ritenuto giusto per sostituire Insigne”.

Se dal nuovo acquisto arrivato liete novelle, in sede di calciomercato è arrivata una brutta doccia fredda per Aurelio De Laurentiis. Dopo l’addio di Koulibaly, infatti, il Napoli si è fiondato su Kim del Fenerbahce, ma sul sudcoreano c’è da segnalare una forte concorrenza. di una squadra francese.

Napoli, doccia fredda per De Laurentiis: il Rennes è vicinissimo a Kim

Secondo quanto riportato da ‘Le Parisien’, infatti, il Rennes è vicinissimo all’acquisto del difensore centrale. Il club d’Oltralpe ha raggiunto in serata l’accordo con il Fenerbahce, adesso si attende solo il viaggio di Kim verso la Francia per firmare il contratto con il suo presunto nuovo club.

Il Rennes, di fatto, sarebbe pronto a pagare la clausola rescissoria di 20 milioni di euro presente nel contratto di Kim. Il Napoli, invece, sta cercando di ottenere un piccolo sconto dalla dirigenza del Fenerbahce, visto che ha l’intenzione di sfruttare la volontà del sudcoreano di giocare in Champions League.