Colpo di teatro Balotelli, l’annuncio del club accende una speranza

Balotelli, reduce dall’ottima stagione vissuta all’Adana Demirspor, si prepara a cambiare squadra: un club lo vuole a tutti i costi.

L’ultima stagione è stata agrodolce: da una parte, l’alto rendimento avuto con la maglia dell’Adana Demirspor. Dall’altra, la mancata convocazione in Nazionale in occasione dei play-off di qualificazione ai Mondiali in Qatar. Ora Mario Balotelli (32 anni ad agosto) si prepara a vivere un’estate da protagonista, viste le numerose voci di mercato che lo riguardano.

Nei giorni scorsi, ad esempio, si era fatto avanti il Fulham neo promosso in Premier League mentre adesso in pole position risulta esserci il Sion. Gli svizzeri, reduci dal settimo posto ottenuto in campionato, di recente hanno avviato i contatti con l’entourage del calciatore raggiungendo un principio di intesa. Ora resta da trovare l’accordo con l’Adana, a cui Balotelli è legato fino al 2024.

Le parti, stando a quanto emerso, risultano essere in contatto da ormai diverse settimane. I vari incontri andati in scena fin qui, però, non si sono rivelati sufficienti per trovare una soluzione in grado di accontentare tutti. Il Sion, in ogni caso, non intende mollare la presa e a breve proverà a piazzare l’affondo decisivo: a confermarlo è stato il presidente Christian Costantin.

Balotelli, futuro in Svizzera? Lo vuole il Sion

Il numero uno dei biancorossi, attraverso un’intervista rilasciata ai microfoni della ‘Bild’, ha commentato l’operazione mostrandosi ottimista. “Volevamo rimanere discreti, ma le informazioni sono trapelate in Italia. Oggi è impossibile per me fare una previsione sulle possibilità di successo del trasferimento ma stiamo parlando di un giocatore che, se si considera solo il talento, ha quello che serve per vincere il Pallone d’Oro”.

Costantin ha poi rivelato un aneddoto riguardante proprio Balotelli. “La prima volta che ho parlato di lui è stato con Raiola nel 2016, prima che firmasse con il Nizza”. Il colpo tanto sognato, all’epoca, svanì sul più bello. Ora, invece, può diventare realtà in tempi brevi. Balotelli (19 gol e 6 assist in 33 apparizioni complessive in Turchia nell’ultima stagione) si prepara a sbarcare nel torneo elvetico.