Inter, il mercato torna a sbloccarsi: l’ultim’ora fa esultare i tifosi

Calciomercato Inter, l’operazione per il giocatore adesso può sbloccarsi davvero: un’ultim’ora in particolare fa gioire i tifosi.

L’Inter lavora sul mercato per portare in squadra gli ultimi ma importanti rinforzi per la nuova stagione da affrontare in Serie A. Un giocatore in particolare è tanto atteso dai tifosi nerazzurri e ora l’operazione sembra davvero in procinto di potersi sbloccare.

Marotta e Ausilio, quindi, stanno lavorando al meglio in ottica mercato per mettere a disposizione di Simone Inzaghi una squadra quanto più competitiva possibile. Dopo i numerosi nuovi arrivati, su cui ha primeggiato l’operazione per Lukaku, mancherebbero ancora alcuni innesti per chiudere in bellezza il periodo di trattative.

Un nome che da tempo si è promesso all’Inter è, in questo senso, quello di Gleison Bremer. Il difensore brasiliano, dopo aver rinnovato con il Torino fino al 2024, ora è pronto per affrontare una nuova avventura. E l’attesa sembrerebbe essere finita.

Calciomercato Inter, ultim’ora per Bremer: i nerazzurri vogliono chiudere l’affare entro la prossima settimana

Già nella serata di mercoledì, Gianluca Di Marzio a ‘Sky Sport’ aveva riferito di un’accelerata improvvisa dell’Inter per portare Bremer a Milano il prima possibile. Specialmente dopo le ultime notizie circolate riguardo il forte interesse che anche la Juventus sta mostrando per il difensore del Torino.

Pochi minuti fa, allora, sull’argomento è tornato anche il giornalista Longari che, tramite il proprio profilo ‘Twitter’, ha fatto sapere: “Confermato il forte sprint dell’Inter per Bremer. I nerazzurri contano di chiudere l’affare con il Torino nei primi giorni della prossima settimana. L’Inter spinge e l’agente del brasiliano incontrano il direttore sportivo del Torino Vagnati”. I tifosi nerazzurri confidano fortemente in quest’ultim’ora. La speranza è di poter vedere ufficialmente Bremer ad Appiano Gentile, a servizio di Inzaghi.