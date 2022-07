Milan, Maldini punta alle visite mediche: offerta pronta

Il Milan è a caccia di rinforzi in vista della prossima stagione e la dirigenza rossonera ha fretta di chiudere al più presto.

Il Milan campione d’Italia è stata una delle più belle sorprese del 2022 (almeno per i tifosi rossoneri) ed ora l’obiettivo della squadra e della società è riconfermarsi. La dirigenza ancora deve chiudere per gli acquisti e tra i tifosi qualcuno ha iniziato addirittura a spazientirsi. Il rinnovo in ritardo di Maldini e Massara ha complicato la situazione, ma il Milan è al lavoro per accontentare le richieste di Pioli.

Uno degli obiettivi del club è garantire maggiore qualità sulla trequarti, un reparto dove nell’ultima stagione il club ha trovato qualche difficoltà ed ora ha bisogno di sbloccarsi. Tanti nomi, giovani di talento o stelle di livello mondiale, ma al momento il mercato rossonero stenta a decollare.

Il club rossonero è sulle tracce da settimane del talento belga Charles De Ketelaere, classe 2001 del Club Brugge. Il Milan insegue il giocatore ormai da diverse settimane, sul talento ci sono anche importanti sirene estere e per questo motivo la dirigenza dei campioni d’Italia vuole chiudere al più presto.

Milan, si punta a chiudere per De Ketelaere

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport il Milan è pronto a chiudere con un’offerta da 30 milioni di euro più bonus ed una percentuale rivendita sul futuro del giocatore. De Ketelaere sarebbe sicuramente il pezzo pregiato della campagna acquisti rossonera ed il Milan vuole chiudere al più presto.

L’obiettivo della società è chiudere entro metà della prossima settimana e programmare cosi le visite mediche del giocatore. Il giocatore disputerà l’ultimo match con il Brugge domenica prossima, la finale della Supercoppa di Belgio contro il Genk e poi dopo potrebbe finalmente volare in Italia. L’accordo con il giocatore c’è già da tempo ed ora il Milan ha fretta di chiudere per il suo giovane super colpo.