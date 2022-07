Milan, salti di gioia per i tifosi: è Scaroni in persona ad annunciarlo

Il Milan, a breve, proverà a concretizzare un’operazione di mercato: a confermarlo è stato il presidente del club Scaroni.

La delusione legata al mancato acquisto di Sven Botman (finito al Newcastle) è ormai alle spalle per il Milan, intenzionato a regalare il prima possibile rinforzi di qualità a Stefano Pioli. Fin qui alla corte del tecnico sono arrivati Divock Origi e Yacine Adli, con Paolo Maldini e Frederic Massara che hanno poi provveduto ad acquistare a titolo definitivo Junior Messias. I primi botti, in vista dei colpi principali.

Il preferito della dirigenza è Charles De Ketelaere, ovvero il gioiello più brillante del calcio belga. La sua ultima stagione è stata ottima (18 reti e 10 assist in 49 apparizioni complessive) e da ormai qualche giorno il trequartista classe 2001 ha dato la propria disponibilità al trasferimento in Italia. Con lui l’accordo è totale: 2.5 milioni all’anno ed un ruolo di primo piano nello scacchiere tattico. Ancora distante, invece l’intesa con il Bruges.

I rossoneri, fin qui, hanno messo sul piatto 31 milioni di cui 28 di base e 3 di bonus. Una cifra di molto inferiore rispetto a quella avanzata dal Leeds (37), alla ricerca di un sostituto di Raphinha (finito al Barcellona). I contatti sono destinati ad andare avanti e non è da escludere, come riportato da ‘Sportmediaset’, che la fumata bianca alla fine arrivi sulla base di 35 milioni. Sviluppi in tal senso sono quindi attesi a breve: a confermarlo è stato Paolo Scaroni.

Milan, Scaroni ha fiducia in Maldini: le sue parole sul mercato

Il presidente del Milan, attraverso la tv ufficiale del club, ha fatto il punto della situazione rilasciando alcune dichiarazioni destinate ad accendere l’entusiasmo della tifoseria. “Ripartiamo a bomba per la nuova stagione. Mi aspetto che Maldini e Massara portino avanti i loro progetti e le loro strategie sul mercato e sono sicuro che arriveranno delle cose importanti nei prossimi giorni”.

Oltre a De Ketelaere, la società sta seguendo pure Hakim Ziyech il quale ha fatto sapere al Chelsea di ritenere conclusa la propria esperienza in maglia Blues. Il marocchino, autore di appena 4 gol nell’ultima edizione della Premier League, non ha legato con il tecnico Thomas Tuchel e di recente ha fatto sapere di gradire la possibilità di giocare nel Milan. Palla ora a Maldini.