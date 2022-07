Calciomercato Milan, salti di gioia per Pioli: esultano anche i tifosi

Arrivano ottime notizie per Pioli e per i tifosi del Milan. Le dichiarazioni del calciatore fanno ben sperare per il mercato.

Il Milan, dopo diverse operazioni in uscita, è tornato a concentrarsi sul mercato in entrata. Sono diverse le operazioni che i rossoneri stanno seguendo al fine di dare a Pioli una rosa che possa difendere lo Scudetto appena conquistato e ben figurare anche in Champions.

Uno dei nomi su cui Maldini sta maggiormente lavorando è quello del belga Charles De Ketelaere, trequartista classe ’01 del Club Bruges. Consapevole della grande concorrenza sul calciatore il Milan ha deciso di accelerare la trattativa. Per portarlo a casa ci vogliono circa 30 milioni di euro, una cifra non insormontabile per i rossoneri, ma certamente nemmeno da spendere a cuor leggero.

Il Milan però potrebbe contare sulla volontà del calciatore. O almeno sulla volontà del calciatore di essere ceduto, lasciare il campionato belga e tentare l’avventura in una big. Questa, stando a quanto dichiarato dallo stesso calciatore a Eleven Sport, sembrerebbe essere la volontà di Charles De Ketelaere.

Milan, De Ketelaere apre alla cessione: “Se arriva un’offerta sono pronto”

“Difficile esprimere l’amore che provo per il Club Bruges.” ha dichiarato il calciatore. “Sono qui da quando ero un ragazzino. Sono cresciuto con questi colori addosso. E’ un club che tiferò sempre, però quando inizi a giocare come professionista la superi la mentalità da tifoso, diventano due cose diverse.”

Questo per dire che De Ketelaere si sente pronto a dire addio al Belgio: “Cerco di dare sempre il meglio ogni giorno, voglio solo diventare un calciatore migliore. Mi accorgo di aver messo su me stesso tanta pressione. Sono curioso di cosa mi riserverà il futuro. Se ci saranno offerte allora le ascolterò. Qualche tempo fa avrei avuto paura di lasciare il Buges, adesso è diverso. Adesso se arrivasse un’offerta sarei pronto.”