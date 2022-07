Milan, mani nei capelli per Maldini: beffa inattesa, sta per firmare

Beffa di mercato per il Milan, l’obiettivo sta per firmare con un altro club. Per i rossoneri ormai sembra non esserci più nulla da fare.

Continua il lavoro sul mercato in entrata del Milan. Dopo aver messo a segno il colpo Origi, Maldini si sta concentrando su altri profili. Dal Belgio arrivano importanti novità sul futuro di De Ketelaere.

Il giovane talento belga ha infatti dichiarato di essere pronto ad un’avventura lontano da Bruges. Naturalmente il Milan è pronto dal canto suo ad approfittare di questa apertura e fiondarsi sul calciatore il cui cartellino è valutato attorno ai 30 milioni di euro. Se dal Belgio arrivano buone notizie di mercato, non si può dire lo stesso dalla Francia. Infatti per un obiettivo che si avvicina, De Ketelaere, un altro sembra ormai irrimediabilmente allontanarsi.

Stiamo parlando di Renato Sanches. A lungo corteggiato dal Milan, sul portoghese c’è stata la pesante irruzione del PSG. Dopo un certo momento in cui le possibilità per i rossoneri sembravano riaprirsi, adesso arriva la notizia quasi definitiva che fa tramontare ogni speranza: Renato Sanches quasi certamente sarà un calciatore del PSG.

Milan, sfuma Renato Sanches: alla fine la spunta il PSG

Come riportato dal giornale francese Le Parisien il PSG ad inizio della prossima settimana ufficializzerà due colpi: l’attaccante Ekitike dallo Stade Reims e appunto Renato Sanches dal Lille. Decisiva in questo caso la volontà del calciatore che avrebbe spinto per andare a Parigi e seguire il tecnico Galtier.

Il Lille dal canto suo proverà a strappare al PSG una cifra maggiore per il cartellino rispetto ai 10 milioni dell’attuale offerta del PSG. Si tratta comunque di poca cosa, visto che la riuscita della trattativa non sembra essere in discussione. Al Milan a questo punto non resta che dirottare le proprie attenzioni su altri obiettivi di mercato.