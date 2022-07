Mercato Milan, la trattativa si è sbloccata: annuncio la prossima settimana

La trattativa del Milan è ormai in dirittura d’arrivo, la prossima settimana potrebbe finalmente arrivare l’annuncio definitivo.

Continua il lavoro del Milan in vista della prossima stagione. Sfumato Botman e quasi certamente sfumato anche Renato Sanches, i rossoneri si stanno concentrando su Charles De Ketelaere.

Le dichiarazioni del giovane trequartista del Bruges, che essenzialmente ha aperto ad una cessione e si è detto pronto per un’avventura lontano dalla massima serie belga, fanno ben sperare i tifosi che, dopo Origi potrebbero quindi salutare un altro colpo in attacco.

Sempre nel reparto offensivo negli ultimi giorni era salito in cattedra il nome di Luis Suarez. Qui però il Milan deve fare i conti con l’inaspettata concorrenza dell’arrembante Monza di Berlusconi e Galliani. I biancorossi, al loro primo anno in massima serie, stanno facendo un mercato scoppiettante e sono pronti al grande colpo. Infine da monitorare anche la situazione rinnovo di Zlatan Ibahimovic sui cui sono emerse interessanti novità.

Milan, rinnovo di Ibrahimovic a un passo: gli aggiornamenti

Alla soglia dei 41 anni Zlatan Ibrahimovic, che nel frattempo, scaduto il suo vecchio contratto, è svincolato, non ha alcuna intenzione di smettere di giocare. L’attaccante svedese è infatti pronto ad apporre la firma sul rinnovo del contratto. Stando a quanto riporta Tuttomercatoweb, Ibra e il Milan avrebbero trovato l’accordo per continuare insieme per un’altra stagione.

Dopo 153 presenze e 92 gol con la maglia rossonera, Ibrahimovic è ad un passo dal continuare ulteriormente la sua avventura in Italia. Nella giornata di oggi le parti hanno lavorato per limare gli ultimi dettagli. L’annuncio del prolungamento è previsto a questo punto per inizio settimana prossima con le parti che dovrebbero comunicare l’avvenuto accordo.