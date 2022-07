Calciomercato Roma, svolta improvvisa: Mourinho è al settimo cielo

Svolta improvvisa per il calciomercato della Roma. Le carte sul tavolo sono cambiate e adesso il tecnico Mourinho può sorridere.

Importanti novità arrivano dal ritiro della Roma. La situazione, che fino a qualche giorno fa sembrava volgere in un certo modo, adesso è totalmente opposta e l’epilogo potrebbe appunto essere differente.

L’avventura di Nicolò Zaniolo con la maglia della Roma sembrava essere ai titoli di coda, con il calciatore che era dato come obiettivo di mercato della Juventus. Adesso però, stando alle indiscrezioni raccolte dal Corriere dello Sport, la situazione sembra totalmente cambiata. Dalla cessione si potrebbe passare al rinnovo del contratto.

Anche lo stesso giocatore, che ad inizio ritiro stava vivendo una situazione da valigia già pronta, sta iniziando a riconsiderare la permanenza alla Roma. L’idea iniziale di trasferirsi in bianconero sta piano piano tramontando, visto che che difficilmente il club della famiglia Agnelli riuscirà ad accontentare le pretese economiche dei giallorossi.

Roma, Zaniolo ora potrebbe restare: si parla anche di rinnovo

Mourinho già sogna un reparto offensivo composto da Zaniolo, Dybala e Abraham, nel frattempo però, a cessione momentaneamente accantonata, riprendono quota le voci di un rinnovo del contratto. A settembre, qualora non si riaprissero clamorosi scenari, ci potrebbe essere l’incontro per il prolungamento del contratto.

Nella stagione appena conclusa Zaniolo è sceso in campo 42 volte tra campionato, Coppa Italia e competizioni europee, segnando 8 gol e fornendo 9 assist. Numeri che certificano l’importanza del calciatore per il tecnico Josè Mourinho il quale certamente è ben contento di una sua eventuale permanenza. Al di là dei sogni di un reparto offensivo di altissimo livello con Dybala e Abraham, già la sola permanenza di Zaniolo significherebbe per la Roma un importantissimo tassello in vista della stagione che, negli obiettivi del tecnico e della società, dovrebbe essere quella del definitivo salto di qualità del progetto tecnico.