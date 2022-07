Italia, Verratti sorprende tutti: che dichiarazione d’amore

Le parole di Marco Verratti colgono di sorpresa l’Italia: il centrocampista del PSG ha parlato anche di Donnarumma

L’Italia ha fallito per la seconda volta consecutiva la qualificazioni ai Mondiali. Dopo Russia, mancherà anche in Qatar. Sotto la lente d’ingrandimento ci sono finiti tutti, ma nel dramma di Palermo con la Macedonia del Nord, l’unico a provarci in modo serio è stato Marco Verratti. Ormai diventato un simbolo del PSG, il centrocampista italiano non ha mai giocato in Serie A e si trova in Francia dal 2012.

Un rapporto che ormai è diventato viscerale con la città di Parigi. Sempre titolare, con ogni allenatore, Verratti ha dalla sua un carisma e una qualità fuori dal normale. Il centrocampista del PSG ha dichiarato: “Un disastro l’eliminazione dal Mondiale, non esistono partite facili e se commetti errori li paghi. Abbiamo perso una partita e siamo andati fuori, ma non buttiamo tutto. Vogliamo riportare l’Italia al Mondiale”.

Italia, Verratti parla della Francia e di Donnarumma

Verratti ha poi continuato: “Donnarumma? A luglio sei un eroe e a marzo ti fanno il lancio delle pietre. Questo è il calcio. E’ il presente e il futuro del PSG. Parigi è fantastica, sono italiano, ma mi sento molto francese. I miei figli sono nati qui e in futuro chiederò la cittadinanza francese. Sono partito da Manoppello, in Abruzzo, fino ad arrivare a una capitale fantastica”.

Una grande dichiarazione quella di Verratti per la Francia, a ormai dieci anni dal suo arrivo a Parigi. Molto probabilmente ci resterà ancora per tanti anni. Un’esperienza che ha permesso al centrocampista di vincere tantissimi trofei nazionali e il sogno di vincere la Champions League è ancora vivo.