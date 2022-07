Cristiano Ronaldo, che beffa: prima la bocciatura e poi la doccia gelata

Uno dei protagonisti del mercato è Cristiano Ronaldo, che cerca di capire dove giocherà e per il momento deve incassare una brusca sentenza.

Il calciomercato estivo si è aperto con una serie di colpi molto importanti ma anche con la sensazione che qualcosa è cambiato. Stiamo attraversando una fase di rinnovamento del movimento, che salvo rare eccezioni investe un gran numero di club oggi più che mai attenti agli equilibri economici. Una situazione che tiene in sospeso diversi campioni come Paulo Dybala, svincolato, e Cristiano Ronaldo.

Non è un mistero che il portoghese voglia lasciare il Manchester United. Il secondo matrimonio con i Red Devils non ha funzionato, la mancata qualificazione alla Champions League ha reso tutto ancora più evidente. Il problema però è che nonostante le voci sulla sua prossima destinazione non siano mancate – dal possibile “esilio dorato” in Arabia Saudita alla Roma di José Mourinho, passando per la clamorosa partnership con il rivale di sempre Messi al PSG – fino a oggi non c’è stato niente di concreto.

Semmai è accaduto il contrario. E cioè che un club abbia negato ogni interesse nei suoi confronti. Più precisamente parliamo del Bayern Monaco, uno dei tanti club a cui CR7 è stato accostato dai media, e del suo direttore sportivo Hasan Salihamidzic.

Il Bayern Monaco: “Cristiano Ronaldo non fa per noi”

Il bosniaco, visto in Italia da calciatore con la maglia della Juventus dal 2007 al 2011, dal 2017 ricopre il ruolo di DS nel club più importante di Germania e tra i più importanti al mondo. E su Cristiano Ronaldo è chiaro e categorico ai microfoni di Sport1.

“Nutro enorme rispetto nei confronti di Cristiano Ronaldo, per quella che è stata la sua carriera e per i successi che è riuscito a ottenere” premette. Per aggiungere però in tono perentorio: “Lo ripeto ancora una volta: non è e non è mai stato un argomento per noi”.

Tradotto: CR7 non indosserà la maglia dei campioni di Germania la prossima stagione e dovrà cercare un’altra squadra da cui ripartire. Scoprire quale sarà uno degli intrighi più interessanti di questa pazza estate di calciomercato, ma certo una possibile destinazione deve oggi essere definitivamente esclusa..