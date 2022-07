Incredibile Ronaldo: un club impensabile gli sta offrendo una cifra monstre

Cristiano Ronaldo può lasciare il Manchester United, ma ha già rifiutato un’offerta esotica dalle condizioni economiche sbalorditive.

La Premier League e il ritorno allo United, CR7 l’ha fortemente desiderato ma non ha corrisposto del tutto alle aspettative. La sua stagione al Manchester è stata di livello. Tuttavia, non quello atteso dal pubblico e dal calciatore stesso, che avrebbe desiderato essere ancor di più protagonista. Da qui la decisione di sondare le possibilità che offre il mercato, sebbene la società inglese non abbia alcuna fretta di cederlo né una ferma volontà.

Jorge Mendes, il potente agente di Cristiano Ronaldo è a lavoro, ma le prime proposte giunte annichiliscono le altre economicamente, ma non corrispondono alle ambizioni del giocatore. Secondo la ‘CNN Portugal’, un club dell’Arabia Saudita si sarebbe fatto avanti con una proposta fuori dal comune, che non ha però scosso il portoghese.

Un anno fa, d’altronde, lo stesso Ronaldo aveva rifiutato di fare da testimonial, ma stavolta l’offerta sarebbe stata per proseguire la carriera, sebbene nel contesto meno competitivo del Medio Oriente.

Cristiano Ronaldo, offerta sbalorditiva dall’Arabia Saudita: le cifre

Il club arabo sarebbe disposto ad offrire 30 milioni di euro al Manchester United per il cartellino di CR7 e un biennale da 250 milioni di euro al giocatore. Più, circa 25 milioni di euro di commissioni per il suo agente. Una proposta davvero fuori dal comune, che evidentemente lo United avrebbe trattato. D’altronde, Ronaldo è deciso a cambiare aria e ha saltato il ritiro estivo del club, sebbene con la causa di “motivi personali”. Gli stessi utilizzati per giustificare anche l’assenza nel tour in Thailandia.

Tuttavia, se dovesse esserci la separazione, non sarà per spostarsi in Arabia Saudita. Dal Portogallo precisano che la proposta sarebbe già stata declinata. CR7 vuole restare a livelli competitivi in un top club europeo ancora per una stagione, poi potrà pensare a scelte diverse.