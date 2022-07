Messi e Ronaldo insieme, nuovo colpo di teatro: “Al momento il PSG…”

Prende corpo una grande suggestione di mercato: Cristiano Ronaldo e Messi insieme al PSG? Ecco la posizione del club al momento.

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi sono stati fieri rivali per oltre 15 anni, dividendo il pubblico degli appassionati come pochi prima di loro. I migliori giocatori della loro generazione, tra i migliori di sempre per un gran numero di esperti, si sono affrontati a ripetizione e hanno regalato spettacolo. Lasciando a molti un dubbio: cosa mai avrebbero potuto fare giocando insieme?

Un sogno proibito che nell’estate 2022 potrebbe improvvisamente quanto incredibilmente diventare realtà. Questo almeno secondo Le Parisien, che oggi ha riportato in auge la clamorosa ipotesi affermando che questa potrebbe essere più concreta di quello che si possa pensare. E che molto dipenderà dalla volontà del PSG e dell’agente di CR7 Jorge Mendes.

Ronaldo vuole infatti lasciare il Manchester United. Non ne fa ormai mistero, cerca un club che giochi la Champions League e si è pentito di essere tornato ai Red Devils la scorsa stagione alla fine del suo rapporto con la Juventus. A 37 anni si sente ancora uno dei migliori al mondo e vuole un club all’altezza delle sue ambizioni. Il PSG, appunto. Che però per il momento nicchia.

PSG, Ronaldo con Messi? Per ora no

Il club francese si sarebbe visto offrire Cristiano Ronaldo nei giorni scorsi. E per il momento avrebbe affermato di non essere interessato. Le priorità sono infatti altre, da Skriniar in arrivo dall’Inter a Scamacca individuato come alternativa per l’attacco. Il reparto offensivo del resto ha necessità di ricambi, non di ulteriori stelle.

Sarebbe questo il motivo principale del rifiuto parigino: Messi, Neymar e Mbappé sono presenze ingombranti, inserire CR7 sarebbe estremamente difficoltoso. Tuttavia il mercato è ancora lungo, sottolinea sempre Le Parisien, e certe situazioni possono cambiare così come certi equilibri.

Neymar, ad esempio, per molti è in uscita da tempo. Lo sceicco lo avrebbe messo in vendita a prezzo di saldo, e nel caso di una sua partenza ecco che andrebbe a liberarsi un posto per Cristiano Ronaldo. Di fianco a Mbappé, il suo probabile erede, e dell’eterno rivale Lionel Messi.

Fantacalcio? Un tempo avremmo potuto tutti definire così questa suggestione. Ma con il PSG, oggi, è sempre fondamentale non definire niente come impossibile. Nell’anno dei Mondiali, dunque, il fondo qatariota che gestisce i campioni di Francia potrebbe essere tentato nel dare vita a un sogno mai realizzato. Unendo insieme, finalmente, due dei più grandi giocatori di tutti i tempi.