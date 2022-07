Milan, Giroud segna e non solo: il gesto a sorpresa spiazza i tifosi

Tanta curiosità attorno al Milan di Stefano Pioli. I campioni d’Italia in carica sono impegnati in una sfida interessante contro il Colonia.

Il Milan è stata la grande sorpresa dell’ultimo campionato di Serie A. La squadra di Pioli veniva considerata come una realtà in lotta per il quarto posto e, quasi mai, la maggior parte degli addetti ai lavori li ha visti per qualcosa in più. Pioli con la magistrale guida dirigenziale di Maldini e Massara ha riportato lo scudetto nella Milano rossonera dopo tanti anni.

Grandi risultati ed una continuità incredibile con la società che ha trovato il giusto mix di giovani e calciatori con grande esperienza. Maignan non ha fatto rimpiangere Donnarumma mentre la grande compattezza ha portato il gruppo a sostituire al meglio il turco Calhanoglu, finito ai cugini dell’Inter.

Il Milan è impegnato, in questi minuti, in un amichevole ‘di lusso’ contro i tedeschi del Colonia, club impegnato in Bundesliga. I tedeschi sono più avanti nella preparazione, ma il Milan è tornato in campo andando subito a segno e ripartendo da dove era finita. I tifosi possono certamente sognare per una condizione della squadra rossonera che continua ad essere fantastica.

Milan, Giroud segna e fa un particolare gesto

I primi 45 minuti sono terminati sul risultato di 2 a 0 per la squadra di Pioli. Entrambi i gol portano la firma di Olivier Giroud, autentico mattatore della scorsa stagione. Particolarmente significativo è il gesto di Giroud dopo il primo gol con il francese che si è toccato il petto per indicare il simbolo dello scudetto, da quest’anno sulle maglie rossonere.

Giroud continua ad essere decisivo, proprio lui è stato il giocatore che ha deciso lo scudetto. Il centravanti francese firmò la doppietta che ribaltò il derby di Milano, due reti che hanno avuto un ruolo fondamentale nell’andamento della scorsa stagione. Nella ripresa spazio anche al giovane talento Adli, giocatore sul quale c’è grande curiosità da parte dei tifosi rossoneri.