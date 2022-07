Milan, c’è l’annuncio improvviso: salti di gioia per Pioli e i tifosi

Il Milan continua la sua preparazione in vista della prossima stagione e oggi può sorridere grazie a una bella notizia.

Mentre si prepara al via della Serie A 2022/2023, che lo vedrà scattare in pole position con lo Scudetto cucito sul petto, il Milan studia le proprie mosse in tema di mercato. Sono arrivati Florenzi e Origi, ma manca ancora il grande colpo. Questo è stato individuato da tempo in Charles De Ketelaere, per cui lunedì verrà presentata una nuova offerta al Club Brugge, ma sono numerosi i reparti dove i rossoneri dovranno intervenire.

Ad esempio oltre al trequartista potrebbe servire anche un centravanti. Zlatan Ibrahimovic sta per rinnovare, ma oltre ad avere un’età ormai avanzata sarà a lungo infortunato. L’alternativa al momento è rappresentata, oltre che da Origi, dal centravanti della Francia campione del mondo Olivier Giroud. Un nome certo di non poco conto, ma comunque per molti un’incognita a causa dei frequenti acciacchi che lo hanno colpito.

La buona notizia è che oggi, nell’amichevole contro il Colonia che sarà trasmessa in TV in chiaro alle 19 da SportItalia, il francese tornerà in campo. Il suo nome infatti figura nella lista dei convocati.

Milan, contro il Colonia si rivede Giroud

La sfida andrà in scena al RheinEnergieStadion di Colonia, con i campioni d’Italia che hanno lasciato a Milano diversi elementi di spicco come Theo Hernandez, Kjaer, Maignan, Tonali e Leao. Ci sarà però appunto Giroud, idolo della tifoseria e per alcune settimane addirittura accostato alla Juventus.

Dalle risposte che il francese fornirà sul campo in queste prime settimane dipenderà la priorità delle strategie rossonere. Che al momento prevedono come obiettivo prioritario il trequartista e poi in seconda battuta un rinforzo in mediana al posto di Kessié e un difensore.

Il centravanti? La fiducia in Giroud è alta, ma chiaramente molto dipenderà dalla sua tenuta fisica. Di cui Pioli e i tifosi potranno avere una prova già a partire dalla gara di oggi.