Mercato Milan, lunedì l’affare può sbloccarsi: nuova offerta in arrivo

Il Milan è pronto a farsi nuovamente avanti con l’inizio della prossima settimana per chiudere un obiettivo che insegue da tempo.

Chiusa la stagione 2021/2022 con la conquista di un inaspettato quanto meritato Scudetto, il Milan guarda al futuro con ottimismo in questa calda estate. Il calciomercato è cominciato da più di due settimane, però, e nonostante le grandi ambizioni rinnovate dal passaggio di proprietà Elliott-RedBird sono stati solo due i colpi registrati fino a oggi.

Il riscatto di Florenzi e l’arrivo a parametro zero di Origi dal Liverpool non possono bastare. I tifosi chiedono di più, considerando l’intenzione del club di ripetersi in Italia e ben figurare in Europa. E il club intende accontentarli, provando ad accelerare dopo aver ripetutamente sondato il terreno su numerosi obiettivi.

Oltre al prossimo rinnovo di Zlatan Ibrahimovic e la sempre intricata questione legata a Renato Sanches, il Diavolo è tornato a puntare un obiettivo che segue da sempre. E che lunedì sarà oggetto di una nuova offerta che gli uomini mercato rossoneri sperano possa risultare decisiva.

Milan, nuovo assalto lunedì per De Keteleaere

Charles De Ketelaere corrisponde in tutto e per tutto ai parametri stilati da Paolo Maldini e Frederic Massara. Giovane, di talento, pronto al salto definitivo in uno dei campionati top in Europa e al mondo. Un solo ostacolo di non poco conto: il Bruges non vuole cederlo alle condizioni proposte dal Diavolo.

Ecco perché, come riporta il Corriere dello Sport, dopo aver studiato il da farsi il Milan tornerà all’assalto lunedì con una nuova offerta. Dai 28 milioni fissi più 3 di bonus i rossoneri passeranno a 30 più bonus e una percentuale sull’eventuale futura rivendita. Una mossa che dovrebbe finalmente sbloccare la trattativa e portare il giovane talento del calcio belga in Italia.

Domani Charles De Ketelaere scenderà regolarmente in campo in Bruges–Gent, sfida valida per la Supercoppa del Belgio. Sarà la sua ultima gara con i Blauw en Zwart?