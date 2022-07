Galliani piomba sulla sorpresa di Mancini: c’è l’offerta ufficiale del Monza

Il Monza si prepara alla prima storica stagione in Serie A e l’AD Galliani non si ferma più sul mercato. Nel mirino anche la sorpresa del CT Mancini.

La promozione in Serie A è stato un risultato storico, ma adesso il Monza non vuole proprio saperne di fermarsi. La salvezza resta l’obiettivo principale della prossima stagione, ma le intenzioni dei brianzoli sono ambiziosi. Soprattutto nel lungo periodo, dove la società di Berlusconi e Galliani mira a traguardi ben più nobili.

Traguardi che l’AD dei biancorossi intende di raggiungere nel minor tempo possibile. Il mercato sta regalando tante perle e tanti nomi di lussi ai tifosi, ma il Monza di Galliani non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Adesso nel mirino dell’ex plenipotenziario del Milan c’è un altro calciatore di assoluto livello. C’è quel Gianluca Caprari che tanto ha fatto bene nel suo ultimo anno al Verona, tanto da risultare una delle nuove sorprese del CT Mancini e della sua Nazionale.

Monza, nel mirino c’è Caprari: arriva la prima offerta, ecco la risposta del Verona

Secondo quanto riportato dall’edizione de ‘Il Corriere di Verona’, il Monza sarebbe piombato forte sull’ex fantasista di Benevento e Parma. Addirittura, risulterebbe esserci tata anche la prima offerta ufficiale dei brianzoli: circa 10 milioni di euro per aggiudicarsi il cartellino di Gianluca Caprari.

Una proposta, però, che sarebbe stata prontamente rifiutata dall’Hellas Verona, che nel calciatore scuola Roma ha individuato uno dei suoi migliori calciatori e non intende perderlo in vista della prossima. Soprattutto adesso che gli scaligeri hanno attraversato una piccola rivoluzione, dopo l’arrivo in panchina di Cioffi e le già probabili uscite di Barak e Simeone.

Di certo, resta l’intenzione del Monza di non voler mollare la presa sul fantasista gialloblù: nei prossimi giorni – secondo il quotidiano veneto – Galliani potrebbe tornare alla carica con una nuova offerta per il 29enne Caprari.