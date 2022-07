Calciomercato Napoli, pessima notizia per Spalletti: succede all’improvviso

Brutte notizie per il mercato del Napoli. La trattativa sembrava poter essere ad un punto di svolta, ma adesso potrebbe cambiare tutto.

Dopo la cessione di Koulibaly è il momento per il Napoli di guardare al mercato in entrata. Questa sessione si sta rivelando fondamentale per l’apertura di un nuovo ciclo. Molti gli azzurri storici che hanno lasciato il club, diversi i calciatori che sono arrivati e che dovranno arrivare.

Il presidente Aurelio De Laurentiis è stata d’altronde molto chiaro. La nuova politica sugli ingaggi non prevede spese folli. L’unico strappo alla regola lo si potrebbe fare con Dybala, ma per il resto nessun ingaggio sopra una certa soglia. Anche per questo diverse situazioni, come del resto quella del rinnovo (o ormai sarebbe più corretto parlare di ritorno) di Mertens sono ancora lontane dall’essere risolte.

I nuovi calciatori del Napoli rispetteranno questi nuovi parametri. Tra i nomi papabili che li rispettano in pieno c’è Gerard Deulofeu, attaccante dell’Udinese, con un passato anche tra Milan e Barcellona che da diverso tempo è nel mirino degli azzurri. Il Napoli e l’Udinese trattano da tempo, ma l’episodio accaduto oggi potrebbe complicare le cose in vista di una chiusura della trattativa.

Napoli, Deulofeu out con l’Udinese in amichevole

Dopo pochi minuti dall’inizio del match amichevole tra i friulani e i tedeschi dell’Union Berlino, l’attaccante spagnolo è stato costretto ad abbandonare dolorante il terreno di gioco. Colpa di un contrasto duro da parte di un avversario al minuto 10.

Il tecnico dell’Udinese Sottil ha immediatamente provveduto al cambio, sostituendo Deulofeu con Nestorovski. Al momento sono ancora da valutare le condizioni del calciatore. Ma qualora l’infortunio dovesse risultare più grave del previsto non è escluso che ciò possa impattare negativamente sulla trattativa di mercato con il Napoli che potrebbe quindi decidere di virare su altri profili.