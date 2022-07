Napoli, non solo Dybala e Navas: “Può arrivare un grande campione”

Importanti novità sul mercato del Napoli. Non solo Dybala e Navas, gli azzurri puntano ad un altro top player da regalare a Spalletti.

In attesa di capire come evolverà la situazione legata a Paulo Dybala, con l’argentino chiamato a scegliere il suo futuro, il Napoli continua a guardare con attenzione al mercato in entrata.

Dopo la cessione di Koulibaly e i mancati rinnovi di Insigne, Ghoulam, Ospina e, per il momento, anche Mertens, gli azzurri sono chiamati ad un grane rinnovamento. E proprio nel ruolo di Ospina, ossia il portiere, potrebbero esserci grandi novità a stretto giro.

Al momento il titolare è Meret, ma Spalletti ha lasciato intendere che preferirebbe un portiere bravo con i piedi in grado di far iniziare la costruzione del gioco da dietro. Ecco che negli ultimi giorni era salito alla ribalta il nome di Keylor Navas. Il PSG, dopo l’alternanza della scorsa stagione, situazione peraltro simile a quanto successo a Napoli, ha deciso di puntare su Donnarumma. Ecco che l’ex Real Madrid sarebbe pronto alla cessione, ma non è il solo. Nelle ultime ore stanno salendo anche le quotazioni di Kepa del Chelsea.

Napoli, nuova ipotesi per la porta: Kepa del Chelsea

Il portiere del Chelsea potrebbe fare il percorso inverso di Koulibaly: da Londra a Napoli. A rivelarlo il giornalista di Radio Kiss Kiss Walter De Maggio il quale, facendo il punto sul mercato del Napoli, ha rivelato questa indiscrezione.

“Il Napoli parla con Navas, ma non verrà.” ha rivelato De Maggio. “Ma mi hanno rivelato ce c’è un altro nome per la porta. Può arrivare Kepa del Chelsea. E’ lui il nome nuovo. Per il resto si attende la cessione di Petagna. Appena l’ex Atalanta lascerà il Maradona, gli azzurri andranno a prelevare Simeone del Verona.”