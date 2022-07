Calciomercato Roma, un top si propone a Mourinho: la risposta del club

Proposta suggestiva per la Roma: un big europeo è stato offerto a Mourinho. Ecco la pronta risposta da parte del club giallorosso.

Giorni di riflessione in casa Roma. I giallorossi stanno valutando diverse opzioni sul mercato. C’è sempre la suggestione Dybala in piedi, ma la concorrenza di Napoli e Inter è forte sull’argentino.

C’è poi la questione Nicolò Zaniolo. Ad inizio ritiro la sua partenza sembrava certa, con le sirene juventine che sembravano essere ogni giorni più forti. I tifosi sembravano ormai rassegnati nel guardare l’ennesima cessione sull’asse Roma-Torino.

Invece, negli ultimi giorni la situazione sembra essere diametralmente all’opposto. Zaniolo, anche dal punto di vista mentale, sembra aver ritrovato serenità e convinzione. La sua permanenza in giallorosso, ipotesi poco probabile fino a qualche settimana fa, sembra oggi un qualcosa di molto più plausibile. Accanto a ciò la Roma comunque continua a visionare altri profili in entrata. Un’idea suggestiva è poi arrivata, secondo il Messaggero, da parte del PSG. Stiamo parlando di Georgino Wijnaldum, in uscita dal club francese.

Roma, Georgino Wijnaldum offerto ai giallorossi: la risposta del club

Un’offerta che, per quanto suggestiva, sarebbe stata spedita al mittente dal club giallorosso. Nessun problema di natura tecnica, ma solo di natura economica. Infatti il calciatore guadagna un ingaggio troppo elevato per le casse dei giallorossi. I 10 milioni a stagione dell’ex Liverpool sono un peso troppo grande per il monte ingaggi della Roma.

Anche con tutte le agevolazioni previste dal decreto crescita la Roma non potrebbe comunque far fronte ad un tale ingaggio. L’unica possibilità di avvio di una trattativa così complessa potrebbe accadere solo e soltanto se il club francese decidesse di partecipare all’ingaggio del calciatore.