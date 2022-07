Inter, affare da 25 milioni: ora l’accordo è ad un passo

Accordo da 25 milioni di euro in dirittura d’arrivo per l’Inter: una volta messo nero su bianco cambierà le prospettive del club nerazzurro.

Il calciomercato è sempre stato frutto di una serie di combinazioni. Tecniche, ovviamente, dato che in ogni sessione le squadre cercano di migliorare nei limiti del possibile la propria rosa. Ma anche economiche, dato che soprattutto negli ultimi anni è impossibile non prendere in considerazione equilibri economici sempre più delicati.

Un discorso che vale per tutto il movimento, ma a maggior ragione per la Serie A. Il massimo campionato italiano infatti affronta da tempo una forte involuzione dal punto di vista economico, che limita i margini di manovra dei piccoli club ma anche dei grandi, sempre costretti a fare i conti con grande precisione per evitare problemi in futuro.

È per questo, ad esempio, che l’Inter tiene in sospeso la trattativa per Gleison Bremer del Torino. Il brasiliano già da tempo si è promesso al club nerazzurro, che però prima deve raccogliere il denaro che serve per chiudere con le cessioni di Pinamonti al Monza e, soprattutto, di Skriniar al PSG. Soltanto allora potrà essere chiuso il centrale granata.

Qualcosa però potrebbe cambiare in positivo per la Beneamata. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, sarebbe ormai in dirittura d’arrivo il nuovo accordo di sponsorizzazione con Nike. Un affare da 25 milioni di euro a stagione che andrebbe a raddoppiare quanto percepito fino a oggi.

Inter-Nike, rinnovo in vista da 25 milioni di euro a stagione

Il quotidiano annuncia che il rinnovo della sponsorizzazione, che va avanti dal lontano 1998, è ormai a un passo. E che dopo mesi di estenuanti trattative il club del presidente Zhang è riuscito a strappare un accordo che senza dubbio riflette meglio il nuovo status dell’Inter nel panorama calcistico italiano e internazionale.

L’accordo attuale scadrà nel 2024, è stato sottoscritto nel 2014 da Erik Tohir e comprendeva una serie di bonus sulle prestazioni che comunque portava nelle casse del club, come riportato da Calcio & Finanza, un massimo di 13/14 milioni. Cifra raggiunta nel 2021, l’anno dello Scudetto, e senza dubbio di molto inferiore alla concorrenza.

Seguendo quanto fatto dai cugini del Milan, a cui Puma versa 30 milioni a stagione, l’Inter ha spinto per un nuovo accordo molto più conveniente e adeguato alla sua forza attuale. Lo scoglio è stato rappresentato dalla durata del contratto, che comunque sempre secondo Gazzetta alla fine sarà compreso tra i 5 e gli 8 anni. Una mossa che senza dubbio spingerà i nerazzurri verso un futuro economicamente più stabile.