Inter, che mazzata dopo l’ufficialità: l’annuncio spiazza i tifosi

L’Inter sta cercando di chiudere per Dybala e Bremer, ma in queste ore c’è stato un annuncio molto impotante.

In questi primi mesi del mercato estivo chi può essere considerata la ‘regina del mercato’, almeno fino a questo momento, è sicuramente l’Inter. Dopo aver perso lo Scudetto in favore del Milan di Stefano Pioli, Beppe Marotta e Piero Ausilio si sono messi all’opera per regalare a Simone Inzaghi una squadra che possa tornare a vincere il campionato italiano.

La ‘Beneamata’, di fatto, è stata un’autentica mattatrice in sede di mercato, considerando giocatori come: Onana, Mkhitaryan, Asllani, Bellanova e soprattutto Romelu Lukaku. Il ritorno del belga in prestito, infatti, è l’autentico colpo di questa sessione di calciomercato, ma l’Inter non si vuole fermare qui.

Marotta ed Ausilio, infatti, stanno puntando altri due colpi molto importanti: Dybala e Bremer. Ma se per l’ex della Juventus si sta vivendo una fase di stallo, la settimana prossima potrebbe essere quella decisiva per vedere il brasialiano in nerazzurro. L’Inter, intanto, è anche impegnato sul fronte uscite. I calciatori che sono andati via, al momento, sono i vari Perisic, Sensi e Vidal e proprio sul cileno, il quale è andato al Flamengo, c’è stato un annuncio molto importante.

Inter, l’annuncio di Cicinho su Vidal: “E’ venuto al Flamengo per godersi la pensione”

Cicinho, ex terzino della Roma, infatti, ha così commentato al podcast ‘Reis da Resenha’ l’arrivo del centrocampista nel team brasiliano: “Vidal è un ottimo calciatore, ma al Flamengo non riuscirà a fare nulla. E’ arrivato qui alla fine della sua carriera ed è venuto a godersi la pensione, ed una vita da spiaggia”.

L’ex calciatore ha poi concluso il suo intervento: “Ha postato un video mentre ballava…Si discute molto sul fatto che Vidal avesse mercato, ma perché non è andata in un altro club? Perché ha scelto il Flamengo? Per amore? Ma stiamo scherzando? Se era così avrebbe scelto di andare in Cile”.