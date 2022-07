Doccia gelata per Inzaghi e Marotta: è successo durante Inter-Monaco

Primi impegni stagionali per l’Inter di Simone Inzaghi. Il club nerazzurro lavora per migliorare i punti deboli del club.

E’ tempo di pre campionato e diversi club di Serie A hanno presenziato oggi ad interessanti amichevoli. Le squadre sperimentano in vista della prossima stagione per preparare quello che sarà un campionato anomalo. In campo Milan, Inter, Roma e tanti altri club che lavorano per comprendere dove migliorare.

In questi minuti l’Inter sta affrontando in amichevole il Monaco, club tra i più importanti del campionato francese. La squadra di Inzaghi è molto indietro nella condizione rispetto agli avversari e questo è sicuramente un’insidia per la formazione nerazzurra. I tanti cambi, come sottolinea questo commento ,non sono stati apprezzati sui social ed hanno creato ulteriori difficoltà al club, che, la scorsa stagione, ha terminato al secondo posto.

Curiosità per il ritorno della ‘Lu-La’ all’opera con Lukaku e Lautaro di nuovo insieme impegnati contro un ostico avversario. In campo dal primo minuto anche i nuovi acquisti Asllani e Mkhitaryan per una formazione totalmente rivoluzionata.

Inter, polemiche social per i problemi in difesa

Il primo tempo tra Inter e Monaco è terminato con il risultato di 2 a 1 per il club monegasco. La squadra francese è andata a segno con le reti di Golovin e Ben Yedder mentre il club milanese ha accorciato le distanze Roberto Gagliardini. Nerazzurri apparsi fuori condizione con un Lukaku in difficoltà e Lautaro sfortunato dopo aver colpito una traversa.

Una difesa anomala in casa Inter con D’Ambrosio, Darmian e Dimarco e con Bellanova e Gosens sulle fasce. Tanti assenti e sui social in tanti hanno sottolineato i problemi che potrebbero verificarsi con la cessione di Skriniar. L’Inter ha rilasciato a costo zero Andrea Ranocchia (finito al Monza) e il club ha quindi anche una mancanza al centro della difesa. I tifosi attendono Bremer e sugli spalti qualcuno ha invocato anche Paulo Dybala, come sottolineato dai colleghi di Sportitalia.