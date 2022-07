Mondiali, il top della Nazionale vuota il sacco: “É stato un disastro”

La Nazionale italiana è finita nei guai: la batosta è un boccone troppo amaro da mandare giù. Il top degli azzurri vuota il sacco.

La Nazionale italiana di Roberto Mancini pensa ancora alla cocente mancata qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Niente Coppa del Mondo per gli azzurri dopo la batosta contro la Macedonia del Nord. Niente Mondiali per la seconda edizione di fila.

Una sconfitta per tutto il movimento calcistico italiano, non solo per la formazione del commissario tecnico Roberto Mancini, reduce dalla inaspettata vittoria ad Euro2020.

La Nazionale è fuori dai Mondiali: Verratti esce allo scoperto

Intervistato da ‘SportWeek’, Marco Verratti, pilastro del centrocampo della Nazionale italiana di Roberto Mancini e calciatore del Paris Saint-Germain, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito della mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali di Qatar 2022.

Di seguito uno stralcio del suo intervento ai taccuini dei colleghi: “E’ stato un vero e proprio disastro. Noi calciatori abbiamo vissuto emozioni contrastanti, perché due mesi prima avevamo vinto l’Europeo. Poi, a causa di un po’ di sfortuna e per gli episodi non siamo riusciti più a vincere come prima. Purtroppo non ci sono gare facili e se sbagli paghi”.

Poi conclude: “Abbiamo perso una gara e quindi siamo rimasti fuori. Però non è tutto da buttare, abbiamo grandi capacità ed un gruppo talentuoso che gioco da squadra. Quando tutti credevano fossimo morti noi abbiamo vinto un Europeo. E’ da quello che bisogna ripartire. Nel calcio, così come nella vita, si vince e si perde. L’importante è riportare l’Italia dove merita, ovvero al Mondiale”.