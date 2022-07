Calciomercato, colpo di scena Ronaldo: “Non è così”

Cristiano Ronaldo e il colpo di scena riguardo il suo futuro, arriva l’annuncio del dirigente

Cristiano Ronaldo sta valutando attentamente il proprio futuro dopo aver mancato la qualificazione in Champions League nell’ultima stagione. Il Manchester United vuole attuare una rivoluzione, l’ennesima degli ultimi anni. Ma stavolta c’è Erik Ten Hag al comando e vuole dei calciatori giovani per aprire un ciclo vincente. Il portoghese, dunque, non rientra nei piani dell’allenatore ex Ajax.

Il fatto è che Ronaldo nei piani di Ten Hag non vuole nemmeno rientrarci. Vuole giocare la Champions League, battere più record possibili in termini di gol e presenze. Vincere trofei, certo, e a 37 anni non ha intenzione di emigrare in campionati esotici. Anche perché può ancora fare la differenza in Europa. Nelle ultime settimane si era fatto anche il nome del Napoli dall’Inghilterra.

Bayern Monaco, l’annuncio di Salihamidzic su Ronaldo

Quella del Napoli è, per ovvi motivi, un’opzione molto complicata da portare avanti per Jorge Mendes. Il super agente ha iniziato a proporre CR7 in giro per l’Europa, a quei club che disputano la Champions. E tra questi ci sarebbe anche il Bayern Monaco. A parlare è stato il ds Hasan Salihamidzic ai microfoni di Sport1 sulla possibilità di approdare in Baviera: “Non è così, non era e non è un obiettivo per noi”.

Un annuncio chiarissimo che metterebbe fine alla telenovela su Ronaldo al Bayern Monaco. Il club tedesco ha dovuto dire addio a Robert Lewandowski, approdato al Barcellona per 50 milioni di euro. Una cifra che permetterà a Salihamidzic di trovare un sostituto adeguato: c’è da ricordare che il Bayern non ha mai speso tanti soldi per un calciatore dell’età del portoghese.