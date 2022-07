Il Milan è pronto a difendere con i denti lo Scudetto vinto. Intanto, sul mercato arriva la novità: occhio alla confessione che cambia i piani di Maldini e Pioli.

La vittoria dello Scudetto è stato un risultato importante, ma adesso il Milan vuole restare tra le primissime del campionato per la prossima stagione. Certo la concorrenza si preannuncia spietata: l’Inter ha ritrovato Lukaku, mentre la Juventus due pezzi da novanta come Pogba e Di Maria.

Per restare competitivo, ora, il Diavolo ha bisogno di una ripassata sul mercato. Gli addii di Kessié e di altri elementi della rosa si faranno sentire, ma Maldini e Massara hanno già le idee chiare su come sostituire e lavorare per rinforzare la rosa.

Tra i punti in agenda, c’è la posizione del trequartista. Dopo il mancato assalto a Zaniolo, la dirigenza del Milan ha le idee chiare su chi premere: quel giovane De Ketalaere che tanto scalda la fantasia di tifosi e non solo.

Milan, svolta per De Ketelaere: c’è la confessione che spiazza i tifosi

Come riportato dall’edizione odierna de ‘La Reppublica’, il giovane talento belga starebbe spingendo per un suo approdo al Milan. Una volontà talmente forte, che avrebbe portato il fantasista del Bruges a chiedere la cessione verso i rossoneri, direttamente ai vertici dirigenziali del club fiammingo.

Una confessione che ha spiazzato i tifosi del Milan e, dopotutto, anche del Leeds: il team inglese era arrivato ad offrire circa 37 milioni di euro per De Ketelaere, ma la voglia di rossonero del belga è tale da spingere il proprio futuro in una sola direzione. La direzione verso San Siro.

Adesso la palla passa a Maldini, Massara e Pioli: il Milan deve preparare l’offerta decisiva per chiudere e condurre in porto un affare che può cambiare il mercato dei rossoneri, per obiettivi e ambizioni.