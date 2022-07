Calciomercato Inter, svolta improvvisa: Marotta pronto per l’affondo

L’Inter continua a muoversi sul mercato ma un’operazione in particolare è nell’aria ormai da diverso tempo: Marotta è pronto per l’affondo.

L’Inter lavora con Simone Inzaghi per capire dove migliorare in vista della stagione 2022/23 che si sta avvicinando velocemente. Il tecnico quindi lavora sul campo con il gruppo, mentre Marotta e l’intera società lavorano dietro le quinte per far sì che la squadra sia sempre competitiva. Per un’operazione in particolare ci sarebbero novità.

L’Inter ha come uomo di punta sul mercato in questo momento Milan Skriniar. Il difensore si è conquistato con il tempo e con il lavoro sul campo la fiducia di tutto l’ambiente nerazzurro. Ed è così diventato uno dei difensori più ostici da affrontare in Serie A, attirando anche gli occhi del mercato su di sé.

Il PSG, infatti, starebbe da tempo pensando di portalo all’ombra della Torre Eiffel per assicurarsi un solido difensore per il proprio reparto. L’Inter dal canto suo, per arrivare a cedere lo slovacco chiede una cifra di circa 80 milioni di euro. L’obiettivo è perciò quello di massimizzare l’eventuale cessione. Ecco allora quali sono le ultime novità.

Calciomercato Inter, fissato un nuovo incontro con il PSG per Skriniar: i colloqui per la trattativa riprenderanno martedì

L’Inter si prepara ad affondare, alle proprie condizioni, il colpo con il PSG. Il club di Ligue1 è da tempo sulle tracce di Milan Skriniar e sarebbe intenzionato ad acquistarlo anche ad una cifra elevata. Il club nerazzurro non intende infatti fare sconti per lui. I tifosi restano con il fiato sospeso e sperano di non perderlo in questa sessione di mercato, eppure la trattativa tra le due società continua ad essere concreta e a procedere.

Come riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, dunque, il PSG e l’Inter si incontreranno nuovamente nel corso della prossima settimana. I prossimi colloqui, con esattezza, dovrebbero tenersi nella giornata di martedì. Lo scopo dell’incontro resta quello di colmare le distanze ancora presenti tra la domanda e l’offerta.