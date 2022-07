Cristiano Ronaldo, che mazzata: il club chiude le porte, c’è l’annuncio

Brutte notizie per Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese vede letteralmente sfumare l’ipotesi di un futuro trasferimento al club.

Cristiano Ronaldo è senza dubbio uno dei giocatori più rappresentativi della recente epoca calcistica. Il dualismo con Messi ha accompagnato le discussioni di tifosi e addetti ai lavori per buona parte di questo inizio di secolo.

Con in vista quello che certamente sarà l’ultimo Mondiale, Cristiano Ronaldo può guardare ad una carriera ricca di successi. Manchester United, prima e dopo, Real Madrid e Juventus. CR7 ha giocato e vinto in tre dei quattro maggiori campionati europei, oltre naturalmente aver alzato al cielo più di una Champions League. Premier, Liga e Serie A. Solo la Bundesliga, tra i quattro maggiori campionati europei, non ha mai visto il talento portoghese calcare i suoi campi.

Molti si sono chieste se, in questo fine carriera, Cristiano Ronaldo avesse intenzioni di provare a mettere in bacheca anche il titolo tedesco. La seconda avventura inglese non precede esattamente nel migliore dei modi e da più parti si sta speculando su un possibile futuro lontano da Manchester.

Cristiano Ronaldo, niente Bayern Monaco: Kahn chiude alla possibilità.

Quello che al momento è certo è che Cristiano Ronaldo non giocherà al Bayern Monaco. A dichiararlo è lo stesso club bavarese per bocca del dirigente Oliver Kahn. Intervistato dalla Bild, l’ex portiere è stato chiaro: niente Cristiano Ronaldo.

“Amo Ronaldo come calciatore.” ha dichiarato Kahn. “Ma ogni club ha la sua filosofia. Non credo che sarebbe rispettoso della filosofia del Bayern Monaco far firmare CR7. Non sarebbe il giusto segnale per il nostro club e per la Bundesliga. Una mossa del genere non si adatta affatto a quelle che sono le nostre idee.”