“Domani si chiude”: Inter, tutto pronto e colpo in arrivo

Colpo in canna per l’Inter che domani può chiudere un’operazione importante per Simone Inzaghi. Incontro decisivo.

Il calciomercato non finisce mai, e sono ancora tante le trattative ed i rumors che riguardano l’Inter. La squadra di Simone Inzaghi lo scorso anno non è riuscita a centrare l’obiettivo dello Scudetto, sul quale ha invece messo le mani il Milan. Ed ora serve lavorare proprio sul mercato per cercare di migliorare una rosa già competitiva, ma che ha ovviamente bisogno di quel passo in più per tornare avanti ai cugini rossoneri.

Il ritorno di Romelu Lukaku, in questo senso, ha infiammato una piazza che aspettava un colpo di questo tipo. L’anno dello Scudetto, con Antonio Conte in panchina, vide una coppia di assoluto spessore come quella formata proprio dall’attaccante belga e da Lautaro. Il suo ritorno determina anche un ridestarsi di quel duo che trascinò i nerazzurri al titolo.

Inter, domani si può chiudere Bremer: ci sarà l’incontro…

Ma non c’è soltanto l’attacco a tenere botta nella mente di Giuseppe Marotta, che ha bisogno di centrare degli obiettivi importanti anche a centrocampo, senza contare poi quello che potrebbe rivelarsi un clamoroso rimescolamento tra le retrovie. Non è ancora chiaro come si svilupperà il futuro di De Vrij e Skriniar, ma la dirigenza interista ha già messo le mani avanti.

Come riportato da ‘Sky Sport’, infatti, domani potrebbe essere il giorno giusto per l’arrivo di Gleison Bremer. Il difensore brasiliano, infatti, già da tempo ha scelto l’Inter ed ora anche l’intesa col Torino sembra essere nata sulla base di una proposta ritenuta idonea: 35 milioni di euro per il trasferimento netto, una serie di bonus e l’arrivo di Cesare Casadei alla corte di Ivan Juric (anche se da capire con quale modalità). Domani un incontro con tutte le parti in causa, si può chiudere.